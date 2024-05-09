Antakya usulü mercimekli bulgur pilavı tarifi
Antakya mutfağı, zengin ve lezzetli yemekleriyle Anadolu mutfağının önemli bir parçasıdır. Bu mutfak, geleneksel lezzetlerin modern dokunuşlarla harmanlandığı özgün tariflerle doludur. İşte, Antakya'nın eşsiz lezzeti mercimekli bulgur pilavı tarifinin incelikleri ve püf noktaları...
Antakya mutfağı, Türk mutfağının zenginliklerinden biri olarak öne çıkar ve geleneksel lezzetleriyle dikkat çeker. Bu mutfak, yüzyıllardır aktarılan özgün tariflerle tanınır. Antakya usulü mercimekli bulgur pilavı da bu eşsiz tatların başında gelir.
Malzemeler
- 1 su bardağı esmer karakılçık bulguru
- Yarım su bardağı yeşil mercimek
- 2 su bardağı su (400 ml-mercimeği haşlamak için)
- 1 çay bardağı zeytinyağı (125 ml)
- 2 adet kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 su bardağı sıcak su (400 ml)
Antakya usulü mercimekli bulgur pilavı tarifi
Öncelikle yeşil mercimeklerimizi haşlayalım. Bunun için tencereye aldığımız mercimeğin üzerine suyu ilave edelim ve orta ateşte haşlanmaya bırakalım.
Mercimekleri çok fazla yumuşatmadan yaklaşık 15 dakika haşlamanız yeterli olacaktır.
Diğer taraftan soyduğumuz soğanı julyen şeklinde doğrayalım.
Uygun bir tencereye zeytinyağını alalım. Zeytinyağının üzerine doğradığımız soğanları ekleyerek güzelce kavuralım.
Haşlanan mercimeklerimizin suyunu süzelim.
Ardından kavurduğumuz soğanları bir kevgir yardımıyla yağın içerisinden alarak bir kaseye aktaralım.
Tencerede kalan zeytinyağının üzerine karakılçık bulguru ve haşlanmış yeşil mercimeği ekleyerek 1-2 dakika karıştıralım.
Tuzu da ekleyerek 1-2 dakika daha karıştırarak kavuralım.
Son olarak sıcak suyu ilave edelim. Tencerenin kapağını kapatalım. Kaynayıncaya kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirelim.
Pilavın suyunu tamamen çektiğini bir spatulayla kontrol edelim. Ardından ocağın altını kapatalım.
Üzerine kağıt havlu örterek yaklaşık 10 dakika kadar demlenmeye bırakalım.
Sürenin sonunda iyice dinlenen pilavmızı şöyle bir karıştıralım.
Servis tabağına aldığımız pilavın üzerine daha önceden kavurduğumuz soğanları ekleyerek servis edelim.
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