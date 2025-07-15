Antalya usulü enfes lezzet: Tahinli piyaz tarifi

Akdeniz mutfağının en özel mezelerinden biri olan tahinli piyaz, klasik piyaz tarifinden farklı olarak tahinle zenginleştirilmiş sosuyla sofralara ayrı bir lezzet katıyor. Protein, lif ve sağlıklı yağ açısından zengin bu besleyici salata, hem hafif hem de doyurucu bir alternatiftir. Peki, Antalya usulü bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tahinli piyaz tarifi...

TAHİNLİ PİYAZ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet orta boy kırmızı soğan

1 adet haşlanmış yumurta

Yarım demet maydanoz

1 adet limonun suyu

3 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Kimyon

TAHİNLİ PİYAZ YAPILIŞI

Önceden haşlanmış veya konserve kuru fasulyeleri süzüp soğuk sudan geçirin ve bir kaseye alın.

Kırmızı soğanı ince ince doğrayın, maydanozu kıyın ve haşlanmış yumurtayı dilimleyin.

Bir kasede tahin, limon suyu, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu karıştırın.

Sosun kıvamını açmak için gerekirse 1-2 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz.

Fasulyelerin üzerine doğranmış soğan, maydanoz ve yumurtayı ekleyin.

Hazırladığınız tahinli sosu gezdirip tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Tahinli piyazı servis tabağına alın.

Üzerine ekstra zeytinyağı gezdirip kimyon serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!