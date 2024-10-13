Antalyalı ustadan meşhur bergamot reçeli tarifi

Yayınlanma: 13.10.2024 - 16:54

Güncelleme: 13.10.2024 - 16:54

Hem aroması hem de hafif acı-tatlı tadıyla kahvaltı sofralarınızı şenlendiren bu reçel, Antalya’nın yöresel mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir. Peki, bu nefis reçeli evde yapmaya ne dersiniz? İşte Antalya usulü bergamot reçeli tarifi...

Malzemeler

1 kg bergamot

1 kg toz şeker

5 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Bergamot Reçeli Nasıl Yapılır?

Bergamotları Hazırlama: Bergamot meyvesinin dış kabuğunu soyun. Kabuğunu dilimleyip ince ince şeritler halinde kesin. Eğer dilerseniz şeritleri rulo şeklinde sararak güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. İç kısmı ise reçele dahil edilmeyecektir.

Acısını Giderme: Doğranmış bergamot kabuklarını geniş bir kaseye alın. Üzerine su ekleyip bir gece boyunca bekletin. Bu işlem, bergamotun acı tadını hafifletmek için önemlidir. Ertesi gün suyu süzün ve yeni su ekleyerek kabukları 15-20 dakika kadar kaynatın. Bu işlemi 2-3 kez tekrarlayarak acı tadını tamamen giderin.

Şeker Şurubu Hazırlama: Geniş bir tencerede 5 su bardağı suyu ve 1 kg toz şekeri kaynatın. Şeker tamamen eriyip şurup kıvamına gelince, hazırladığınız bergamot kabuklarını tencereye ekleyin.

Kaynatarak Pişirme: Bergamot kabukları şekerli şurupta iyice pişip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın. Yaklaşık 30-40 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Reçelinizin kıvam aldığını kontrol etmek için bir damla reçeli soğuk bir tabağa damlatın. Eğer reçel dağılmadan duruyorsa, kıvamı olmuştur.

Limon Ekleyin: Reçelinizin kıvamı istediğiniz seviyeye geldiğinde, yarım limonun suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Bu, reçelin hem şekerlenmesini önler hem de tadına hoş bir ekşilik katar.

Saklama: Reçelinizi sıcakken temiz ve kuru cam kavanozlara doldurun. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.