Diziniz başlamadan kolayca hazırlayabileceğiniz pratik atıştırmalık: Çıtır çıtır baharatlı makarna cips tarifi

Yayınlanma: 12.10.2024 - 19:21

Güncelleme: 12.10.2024 - 19:21

Makarna, birçok kişinin favori yemeklerinden biridir. Baharatlı makarna cipsi, özellikle film izlerken ya da arkadaşlarla yapılan keyifli sohbetler sırasında sunabileceğiniz mükemmel bir atıştırmalıktır. Bu tarif, hem pratik hem de eğlenceli bir şekilde hazırlanmasıyla ön plana çıkıyor. Peki, diziniz başlamadan kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır baharatlı makarna cips tarifi...

BAHARATLI MAKARNA CİPS TARİFİ

Malzemeler

200 gram makarna (penne, fusilli veya farfalle gibi kısa makarna çeşitleri tercih edilebilir)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kekik (veya istediğiniz başka bir baharat)

BAHARATLI MAKARNA CİPS YAPILIŞI

İlk olarak, bir tencereye bol su ekleyin ve kaynatın.

Su kaynadıktan sonra tuz ekleyin ve makarnaları suya ilave edin.

Makarna, paketin üzerindeki talimatlara göre al dente (hafif sert) kıvamda pişirin.

Genellikle 8-10 dakika yeterli olacaktır.

Haşlanan makarnayı süzün ve soğuması için bir kenara alın.

Soğuyan makarnayı bir büyük kaseye alın.

Üzerine zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın.

Zeytinyağı, cipslerin çıtırlığını artırır.

Ardından tuz, karabiber, pul biber, sarımsak tozu ve kekik gibi baharatları ekleyin.

Baharatları damak zevkinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.

İyice karıştırarak makarnanın her tarafına baharatların ve yağın yayılmasını sağlayın.

Fırınınızı 200°C’ye (392°F) önceden ısıtın.

Baharatlı makarnaları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirin.

Makarna cipslerinin birbirine yapışmaması için aralarında yeterli boşluk bırakmaya özen gösterin.

Makarna cipslerini fırına verin ve yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Makarna cipslerinin altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Pişirme süresi boyunca cipsleri kontrol edin ve gerekirse çevirin, böylece her tarafı eşit şekilde pişer.

Derin bir tava veya fritözde yağı ısıtın.

Yağın sıcaklığını kontrol etmek için bir makarna parçası atın; eğer yağın etrafında kabarcıklar oluşuyorsa, hazır demektir.

Makarna cipslerini dikkatlice yağa atın ve altın rengi alana kadar yaklaşık 3-5 dakika kadar kızartın.

Kızaran cipsleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

Baharatlı makarna cipsleriniz hazır!

İsterseniz cipslerinizi sıcak olarak servis edebilir, yanında çeşitli soslarla sunabilirsiniz.

Yoğurtlu dip soslar, guacamole veya acı soslar, cipslerinizin lezzetini artıracaktır.

Afiyet olsun!