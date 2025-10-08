Antep mutfağından sofralara: Gavurdağı salatası tarifi

Antep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Gavurdağı Salatası, sadece bir salata değil, bir damak ritüelidir. Malzemelerinin incecik doğranması, kullanılan nar ekşisinin kalitesi ve cevizin tazeliği, lezzetini belirleyen en önemli unsurlardır. Tadı kadar görüntüsüyle de iştah açan bu salata, yaz sofralarının ferahlığı, kış sofralarının ise taze nefesidir.

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler

3 adet olgun domates

2 adet salatalık

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

3 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 diş sarımsak

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yapılışı