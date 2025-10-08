Antep mutfağından sofralara: Gavurdağı salatası tarifi

Antep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Gavurdağı Salatası, sadece bir salata değil, bir damak ritüelidir. Malzemelerinin incecik doğranması, kullanılan nar ekşisinin kalitesi ve cevizin tazeliği, lezzetini belirleyen en önemli unsurlardır. Tadı kadar görüntüsüyle de iştah açan bu salata, yaz sofralarının ferahlığı, kış sofralarının ise taze nefesidir.
GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet olgun domates
- 2 adet salatalık
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- 3 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 diş sarımsak
- 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
Yapılışı
- Sebzeleri doğrayın: Domates, salatalık, yeşil biber ve kuru soğanı mümkün olduğunca küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu ve taze soğanı da ince ince kıyın.
- Sosu hazırlayın: Küçük bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, ezilmiş sarımsak, tuz, sumak ve pul biberi karıştırın.
- Birleştirin: Tüm sebzeleri geniş bir kaba alın, üzerine sosu gezdirin. Dövülmüş cevizi ekleyin ve nazikçe karıştırın.
- Dinlendirin: Lezzetlerin birbirine karışması için salatayı en az 10 dakika dinlendirin.
- Servis edin: Üzerine ekstra ceviz parçaları serpip servis edin. İsterseniz yanına lavaş veya taze ekmekle servis ederek doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.