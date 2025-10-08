Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antep mutfağından sofralara: Gavurdağı salatası tarifi

8.10.2025 00:08:00
İncecik doğranmış sebzeler, nar ekşisi ve cevizle birleşince ortaya çıkan Gavurdağı Salatası, hem sağlıklı hem de tam bir lezzet şöleni. Gaziantep mutfağının bu eşsiz salatası, özellikle kebapların ve et yemeklerinin en özel eşlikçisi olarak biliniyor.

Antep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Gavurdağı Salatası, sadece bir salata değil, bir damak ritüelidir. Malzemelerinin incecik doğranması, kullanılan nar ekşisinin kalitesi ve cevizin tazeliği, lezzetini belirleyen en önemli unsurlardır. Tadı kadar görüntüsüyle de iştah açan bu salata, yaz sofralarının ferahlığı, kış sofralarının ise taze nefesidir.

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet olgun domates
  • 2 adet salatalık
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 3 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz

Yapılışı

  1. Sebzeleri doğrayın: Domates, salatalık, yeşil biber ve kuru soğanı mümkün olduğunca küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu ve taze soğanı da ince ince kıyın.
  2. Sosu hazırlayın: Küçük bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, ezilmiş sarımsak, tuz, sumak ve pul biberi karıştırın.
  3. Birleştirin: Tüm sebzeleri geniş bir kaba alın, üzerine sosu gezdirin. Dövülmüş cevizi ekleyin ve nazikçe karıştırın.
  4. Dinlendirin: Lezzetlerin birbirine karışması için salatayı en az 10 dakika dinlendirin.
  5. Servis edin: Üzerine ekstra ceviz parçaları serpip servis edin. İsterseniz yanına lavaş veya taze ekmekle servis ederek doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.
