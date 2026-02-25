Aromasıyla damak çatlatan lezzet: Kahveli vişneli supangle tarifi

Supangle, Türk mutfağında en sevilen sütlü çikolatalı tatlılardan biridir. Ancak bu tarifte klasik lezzet bir adım öteye taşınıyor. Kahvenin hafif acımsı aroması ve vişnenin canlı dokunuşu, yoğun çikolata ile mükemmel bir denge oluşturuyor. İşte nefis aromasıyla kahveli vişneli supangle tarifi...

KAHVELİ VİŞNELİ SUPANGLE TARİFİ

Malzemeler

Supangle için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

80 gram bitter çikolata

1 tatlı kaşığı granül kahve (veya 1 shot espresso)

1 yemek kaşığı tereyağı

Vişneli katman için:

1 su bardağı çekirdeksiz vişne (taze veya dondurulmuş)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı su

Servis için:

Çikolata rendesi

Vişne taneleri

Kahve çekirdeği (isteğe bağlı)

KAHVELİ VİŞNELİ SUPANGLE YAPILIŞI

Küçük bir sos tenceresine vişne ve şekeri alın.

Orta ateşte suyunu salıp kaynamaya başladığında nişasta ve su karışımını ekleyin.

Kıvam alana kadar pişirin ve ocaktan alın.

Tencereye süt, şeker, kakao, un, nişasta ve yumurta sarısını alın.

Çırpma teli ile pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kaynamaya başladığında bitter çikolatayı ve granül kahveyi ekleyin.

Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ekleyin ve parlak kıvam elde edene kadar karıştırın.

Servis bardaklarının tabanına vişneli sostan ekleyin.

Üzerine sıcak supangle karışımını dökün.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerini vişne, çikolata rendesi veya kahve çekirdeği ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!