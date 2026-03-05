Aromasıyla fark yaratan lezzet: Kahveli havuçlu kek tarifi

Klasik havuçlu kek tariflerine farklı bir dokunuş katmak isteyenler için kahveli havuçlu kek harika bir alternatiftir. Havuç, tarçın ve ceviz gibi geleneksel kek malzemelerine eklenen kahve aroması, bu tarifi daha zengin ve karakteristik bir lezzete dönüştürür. Özellikle çay saatlerinde, misafir sofralarında ya da kahve eşliğinde tüketilebilecek bu kek hem pratik hazırlanışı hem de yumuşak dokusuyla dikkat çeker. İşte, nefis kahveli havuçlu kek tarifi...

KAHVELİ HAVUÇLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı demlenmiş kahve (ılık)

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz (isteğe bağlı)

KAHVELİ HAVUÇLU KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri derin bir karıştırma kabına alın ve köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Karışıma sıvı yağı ve ılık kahveyi ekleyip çırpmaya devam edin.

Rendelenmiş havucu ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın.

Kuru malzemeleri yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin ve homojen bir kek harcı elde edin.

İsteğe bağlı olarak iri çekilmiş cevizi de karışıma ekleyin.

Kek harcını yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!