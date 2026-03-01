Aromasıyla iftar sofralarını şenlendiren lezzet: Portakallı şekerpare tarifi

Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Klasik tarife portakal kabuğu rendesi ekleyerek hem ferah bir aroma kazanmasını sağlarsınız hem de tatlıya farklı bir dokunuş katarsınız. İşte, nefis portakallı şekerpare tarifi...

PORTAKALLI ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

PORTAKALLI ŞEKERPARE YAPILIŞI

Su ve şekeri bir tencerede kaynatın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin.

Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini karıştırın.

Üzerine yumurta, vanilin ve portakal kabuğu rendesini ekleyin.

Karışımı homojen hale getirin.

Un ve kabartma tozunu kontrollü bir şekilde ekleyip yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi alana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuyan şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesi için bir süre dinlendirin.

Portakallı şekerpareyi servis tabağına alarak çay veya kahve ile sunun.

Afiyet olsun!