Aromasıyla mest eden enfes lezzet: Üzümlü kurabiye tarifi

Üzümlü kurabiye, hem klasik hem de her damak zevkine hitap eden tariflerden biri olarak mutfakların en çok tercih edilen tatlıları arasında bulunur. Özellikle kuru üzümle hazırlanan bu kurabiyeler, yumuşak dokusu ve dengeli tatlılığı sayesinde çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin beğenisini kazanır. Peki, aromasıyla mest eden bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kıyır kıyır üzümlü kurabiye tarifi...

ÜZÜMLÜ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 – 3,5 su bardağı un

1 su bardağı kuru üzüm

ÜZÜMLÜ KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı ve toz şekeri derin bir kapta krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurtayı ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Kuru üzümleri ekleyip hamura nazikçe yedirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12–15 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğuduktan sonra servis edin.

Üzümlü kurabiyeleri sıcak çay, süt veya filtre kahve eşliğinde servis ederek klasik bir lezzet keyfi yaşayabilirsiniz.

Afiyet olsun!