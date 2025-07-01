Aşure nasıl yapılır? Aşure pişirirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Püf noktalarıyla enfes aşure tarifi...

Aşure, paylaşmanın, birlikteliğin ve bereketin en tatlı simgelerinden biridir. Muharrem ayının vazgeçilmezi olan bu eşsiz tatlı, farklı bakliyat ve kuru meyvelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır. Lezzetli ve kıvamında bir aşure yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte, aşure yapımı ve aşure pişirirken dikkat edilmesi gerekenler…





AŞURE YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut (haşlanmış)

1 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

Yarım su bardağı pirinç

10-12 adet kuru kayısı (doğranmış)

10-12 adet kuru incir (doğranmış)

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1 su bardağı kuru üzüm

1 portakal kabuğu rendesi

5-6 adet karanfil

2,5-3 su bardağı toz şeker (damak zevkine göre artırılabilir)

1 tatlı kaşığı tarçın

Süslemek için:

Nar, ceviz, fındık, tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

1. Buğdayı bir gece önceden ıslatın:

Aşurelik buğdayı bol suyla yıkayın ve bir gece önceden ıslatın. Bu, buğdayın daha çabuk pişmesini ve lapa olmamasını sağlar.

2. Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın:

Nohut ve fasulyeyi de ayrı kaplarda haşlayın. Kabuklarını soyarsanız, aşureniz daha berrak ve estetik görünür.

3. Buğdayı pişirin:

Islatılmış buğdayı bol suda pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde biriken köpükleri alın ve ara ara karıştırarak yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

4. Pirinci ekleyin:

Buğday yumuşamaya başladığında yıkanmış pirinci ekleyin ve pişirmeye devam edin.

5. Haşlanmış nohut ve fasulyeyi katın:

Pirinç de yumuşadığında, haşladığınız nohut ve fasulyeleri tencereye ekleyin.

6. Meyveleri hazırlayın:

Kuru kayısı, incir ve üzümleri sıcak suda 10 dakika bekletin. Suyunu süzüp doğrayarak tencereye ekleyin. (İncir rengini bozabileceği için en son eklenir.)

7. Portakal kabuğu ve karanfili ekleyin:

Portakal kabuğu rendesi ve birkaç adet karanfili aroma katması için ekleyebilirsiniz. Dilerseniz karanfili ayrı bir bardakta demleyip suyunu ekleyebilirsiniz.

8. Şeker ve inciri ekleyin:

Tüm malzemeler yumuşadıktan sonra şekeri ve doğranmış inciri ekleyin. Şekerden sonra aşureniz biraz sulanabilir, bu normaldir. 10-15 dakika daha kaynatın.





AŞURE PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Şeker dengesine dikkat edin:

Şeker en son eklenmeli, aksi halde bakliyatlar sertleşebilir.

2. İnciri geç ekleyin:

Rengini bozmaması için inciri en son aşamada ekleyin.

3. Kıvamı iyi ayarlayın:

Aşure kaynadıkça kıvam alır; ocaktan alındıktan sonra da koyulaşır, bunu hesaba katarak fazla koyu bırakmayın.

4. Ara ara karıştırın:

Dibi tutmasın diye özellikle pişirme sürecinde tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin.

5.Süslemeyi sonradan yapın:

Aşure kaselere paylaştırıldıktan sonra isteğe göre nar, fındık, tarçın gibi malzemelerle süslenebilir.