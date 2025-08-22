Asya mutfağından sofranıza: MasterChef jiaozi tarifi

Çin mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biri olan Jiaozi, ince hamurun içine kıyma ve sebze karışımının doldurulmasıyla hazırlanan nefis bir mantı çeşididir. Buharda pişirilerek hafif, haşlanarak yumuşak veya kızartılarak çıtır bir lezzet haline getirilebilen Jiaozi, özellikle Çin Yeni Yılı sofralarının vazgeçilmezidir. Hem doyurucu hem de sağlıklı olan bu tarif, farklı soslarla servis edildiğinde bambaşka bir tat deneyimi sunar. Peki, Asya mutfağından sofranıza gelen bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef jiaozi tarifi...

Malzemeler

Hamuru için:

2,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tutam tuz

İç harcı için (klasik versiyon):

300 g kıyma (tercihen domuz eti, hindi veya tavuk da olabilir)

1 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana

2 dal taze soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

Sos için:

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 çay kaşığı acı yağ veya chili sos (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı susam yağı

Yapılışı: