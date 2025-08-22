Asya mutfağından sofranıza: MasterChef jiaozi tarifi

Çin mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biri olan Jiaozi, ince hamurun içine kıyma ve sebze karışımının doldurulmasıyla hazırlanan nefis bir mantı çeşididir. Buharda pişirilerek hafif, haşlanarak yumuşak veya kızartılarak çıtır bir lezzet haline getirilebilen Jiaozi, özellikle Çin Yeni Yılı sofralarının vazgeçilmezidir. Hem doyurucu hem de sağlıklı olan bu tarif, farklı soslarla servis edildiğinde bambaşka bir tat deneyimi sunar. Peki, Asya mutfağından sofranıza gelen bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef jiaozi tarifi...
Malzemeler
Hamuru için:
- 2,5 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tutam tuz
- İç harcı için (klasik versiyon):
- 300 g kıyma (tercihen domuz eti, hindi veya tavuk da olabilir)
- 1 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana
- 2 dal taze soğan (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 1 çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
Sos için:
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
- 1 çay kaşığı acı yağ veya chili sos (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı susam yağı
Yapılışı:
- Unu ve tuzu karıştırın. Yavaş yavaş ılık su ekleyerek yoğurun. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Streçle sarıp 30 dakika dinlendirin.
- Kıyma, lahana, soğan, sarımsak, zencefil, soya sosu, susam yağı, tuz ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın.
- Hamuru ince uzun bir rulo yapın ve küçük parçalara bölün. Her parçayı yuvarlayın ve oklava ile 8–10 cm çapında yuvarlak açın.
- Her hamur parçasının ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun. Kenarlarını ortada birleştirip sıkıca kapatın. (Yarım ay veya pileli kapatma şekli yapılabilir.)
- Kaynar tuzlu suda 5–6 dakika pişirin. Mantılar suyun üzerine çıkınca hazırdır.
- Buhar sepetinde 10 dakika kadar pişirin.
- Tavada az yağda altı kızarana kadar pişirin, ardından ½ bardak su ekleyip kapağını kapatarak 5 dakika daha buharda pişirin.
- Sos ile servis edin: Küçük bir kasede soya sosu, pirinç sirkesi, acı yağ ve susam yağını karıştırın. Mantıları sıcak servis edin.