Asya mutfağından tropikal esintisi: MasterChef shrimp with pineapple tarifi

Asya mutfağından dünyaya yayılan Shrimp with Pineapple (Ananaslı Karides), tropikal aroması ve hafifliğiyle öne çıkan özel bir tarif. Taze ananasın ekşi-tatlı lezzeti, karidesin denizden gelen aromasıyla birleşerek damakta dengeli bir tat bırakıyor. Hem kısa sürede hazırlanmasıyla pratik hem de şık sunumuyla misafir sofralarına yakışan bu yemek, pirinç ya da noodle eşliğinde tropikal bir akşam yemeği alternatifi sunuyor. Peki, Asya mutfağından tropikal esintisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef shrimp with pineapple tarifi...

Malzemeler

500 g jumbo karides (ayıklayıp temizlenmiş)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağı veya susam yağı)

1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (şerit doğranmış)

1 adet yeşil biber (şerit doğranmış)

1 su bardağı taze ananas küpleri

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

1 yemek kaşığı limon ya da lime suyu

1 çay kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Üzeri için: Taze kişniş veya yeşil soğan

Yapılışı