Ateş ve zırhın enfes birleşimi: Kilis tava tarifi

Mutfak literatüründe "tepsideki kebap" olarak tanımlanan Kilis Tava, ilk bakışta bir tepsi kebabını andırsa da kullanılan etin kalitesi ve sebze oranıyla kendine has bir kimliğe sahiptir. Bu yemeği diğer fırın yemeklerinden ayıran en temel fark, kıymanın mutlaka zırh (büyük iki saplı bıçak) ile çekilmesi ve etin içine eklenen kuyruk yağının fırında sebzelerle kurduğu o akışkan bağdır.

KİLİS TAVA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu boşluk kıyması (mutlaka zırh ile çekilmiş, orta yağlı)

100 gram kuzu kuyruk yağı (ince kıyılmış)

2 adet kapya biber (incecik kıyılmış)

1 adet kuru soğan (suyu sıkılmış ve ince kıyılmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Tabanı İçin: 2 adet orta boy patates (çok ince halka doğranmış) veya patlıcan

Üzeri İçin: Domates, yeşil biber ve kuru soğan dilimleri

Yapılışı