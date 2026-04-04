Ateş ve zırhın enfes birleşimi: Kilis tava tarifi

Mutfak literatüründe "tepsideki kebap" olarak tanımlanan Kilis Tava, ilk bakışta bir tepsi kebabını andırsa da kullanılan etin kalitesi ve sebze oranıyla kendine has bir kimliğe sahiptir. Bu yemeği diğer fırın yemeklerinden ayıran en temel fark, kıymanın mutlaka zırh (büyük iki saplı bıçak) ile çekilmesi ve etin içine eklenen kuyruk yağının fırında sebzelerle kurduğu o akışkan bağdır.
KİLİS TAVA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuzu boşluk kıyması (mutlaka zırh ile çekilmiş, orta yağlı)
- 100 gram kuzu kuyruk yağı (ince kıyılmış)
- 2 adet kapya biber (incecik kıyılmış)
- 1 adet kuru soğan (suyu sıkılmış ve ince kıyılmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Tabanı İçin: 2 adet orta boy patates (çok ince halka doğranmış) veya patlıcan
- Üzeri İçin: Domates, yeşil biber ve kuru soğan dilimleri
Yapılışı
- Harcın Hazırlanması: Zırh kıymasını geniş bir kaba alın. Üzerine incecik kıyılmış kapya biberi, soğanı, sarımsağı ve maydanozu ekleyin. Baharatları ve salçayı ilave ederek tüm malzemeler birbirine geçene kadar özleşene dek yoğurun.
- Taban Katmanı: Fırın tepsisinin (geleneksel olarak bakır tepsi kullanılır) tabanına çok ince halka doğranmış patatesleri veya közlenmiş patlıcanları tek sıra halinde dizin. Bu taban, etin suyunun tepsiye yapışmasını önler ve lezzeti hapseder.
- Yayma: Hazırladığınız et harcını patateslerin üzerine yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında olacak şekilde her yere eşit dağıtarak yayın. Avuç içinizle üzerine bastırarak yüzeyi pürüzsüz hale getirin.
- Dilimleme: Eti bıçakla üçgen veya kare dilimler halinde kesin (bu, pişerken etin arasından ısının geçmesini sağlar).
- Süsleme: Dilimlerin üzerine domates, biber ve soğan dilimlerini estetik bir şekilde yerleştirin.
- Pişirme: 200-220 derece önceden ısıtılmış fırında, et suyunu salıp tekrar çekene ve üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.