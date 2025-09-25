Atıştırmalık enerji deposu: Susam topu tarifi

Hem sağlıklı hem de pratik bir atıştırmalık arayanlar için susam topu tarifi, enerji veren ve tatlı ihtiyacını karşılayan harika bir seçenektir. Özellikle çay saatlerinde ya da ara öğünlerde tercih edilebilecek bu tarif, az malzemeyle kısa sürede hazırlanır.

MALZEMELER

1 su bardağı tahin

Yarım su bardağı bal

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı dövülmüş ceviz ya da fındık

1 çay bardağı susam

YAPILIŞI

Tahin ve balı bir kapta iyice karıştırın.

Üzerine yulaf ezmesi ve dövülmüş ceviz ya da fındığı ekleyin, karışımı yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Topları geniş bir tabağa alın ve her tarafını susama bulayın.

Buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin ve servis edin