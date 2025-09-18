Avrupa kahvaltılarının gözdesi: Kruvasan Sandviçi tarifi

Avrupa kahvaltılarında sıkça tercih edilen kruvasan, genellikle tereyağıyla sade şekilde tüketilse de, sandviç olarak hazırlandığında günün en keyifli öğünlerinden birine dönüşüyor. Fransız mutfağından esinlenen bu tarif, kahvaltıda farklılık arayanlar için hafif ve pratik bir seçenek sunuyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında sofralara Avrupai bir dokunuş katıyor.
KRUVASANLI KAHVALTI SANDVİÇİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet taze kruvasan
- 2 dilim jambon (isteğe göre hindi füme veya pastırma da olabilir)
- 2 dilim cheddar veya kaşar peyniri
- Birkaç yaprak roka veya marul
- 1 adet domates (ince dilimlenmiş)
- 1 tatlı kaşığı tereyağı veya krem peynir
Yapılışı
- Kruvasanları ortadan ikiye kesin, iç yüzeylerini hafifçe ısıtın.
- Alt kısma tereyağı veya krem peynir sürün.
- Üzerine jambon, peynir dilimleri, domates ve yeşillikleri yerleştirin.
- Kruvasanın üst kısmını kapatın.
- İsterseniz fırında 3-4 dakika peynir eriyene kadar ısıtabilirsiniz.
- Yanında taze portakal suyu veya kahveyle servis edin.