Avrupa kahvaltılarının gözdesi: Kruvasan Sandviçi tarifi

Avrupa kahvaltılarında sıkça tercih edilen kruvasan, genellikle tereyağıyla sade şekilde tüketilse de, sandviç olarak hazırlandığında günün en keyifli öğünlerinden birine dönüşüyor. Fransız mutfağından esinlenen bu tarif, kahvaltıda farklılık arayanlar için hafif ve pratik bir seçenek sunuyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında sofralara Avrupai bir dokunuş katıyor.

KRUVASANLI KAHVALTI SANDVİÇİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet taze kruvasan

2 dilim jambon (isteğe göre hindi füme veya pastırma da olabilir)

2 dilim cheddar veya kaşar peyniri

Birkaç yaprak roka veya marul

1 adet domates (ince dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya krem peynir

Yapılışı