Avrupa mutfağından çıkan enfes tatlı: Marcinek tarifi

Polonya’nın özellikle Podlasie bölgesiyle özdeşleşen Marcinek tatlısı, sabır ve hassasiyet gerektiren çok katmanlı yapısıyla bilinir. Görünüş itibarıyla Rusların meşhur Medovik pastasını andırsa da hamurunda bal bulunmaması ve kremasındaki belirgin ekşilik ile ondan ayrılır. Bu tarifte en az 15-20 kat incecik hamur diskleri fırında kısa sürede pişirilir; ardından limon suyuyla ferahlatılmış yoğun bir krema ile üst üste dizilir.
MARCINEK TARİFİ
Malzemeler
İnce Hamur Katmanları İçin:
- 3.5 su bardağı un
- 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı ekşi krema (sour cream veya susuz koyu yoğurt)
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı karbonat
Ferah Kreması İçin:
- 600 gram ekşi krema (sour cream)
- 200 ml sıvı krema (%35 yağlı)
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 adet limonun taze sıkılmış suyu
- 1 su bardağı ince çekilmiş bisküvi kırıntısı veya ceviz içi
Yapılışı
- Derin bir kapta yumuşamış tereyağı ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtaları, ekşi kremayı, vanilyayı ve karbonatı ekleyip karıştırmaya devam edin. Elenmiş unu azar azar ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur yoğurun.
- Yoğurduğunuz hamuru 15 ila 20 arasında eşit bezeye ayırın. Bezelerin kurumaması için üzerlerini nemli bir bezle kapatın.
- Her bir bezeyi pişirme kağıdı üzerinde, merdane yardımıyla olabildiğince ince (neredeyse tül gibi) olacak şekilde yuvarlak açın. Yaklaşık 20-22 cm çapında bir tabak veya çember kalıbı hamurun üzerine koyup kenarlarını bıçakla keserek düzgün bir daire elde edin. Kenarlardan artan hamur parçalarını atmayın, tepsilerin kenarında onlarla birlikte pişirin (üzerini süslemek için kullanılacak).
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında, açtığınız ince hamurları üzerleri hafifçe pembeleşene kadar sadece 3-4 dakika pişirin. Katmanlar çok ince olduğu için hızla pişecektir. Pişen katmanları düz bir zeminde soğumaya bırakın.
- Derin bir kasede soğuk sıvı kremayı pudra şekeriyle birlikte mikser yardımıyla katılaşana kadar çırpın. Ardından ekşi kremayı ve taze sıkılmış limon suyunu ekleyip spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırarak pürüzsüz, hafif ekşimsi bir krema elde edin.
- Servis tabağının tabanına kaymaması için çok az krema sürün. İlk hamur katmanını yerleştirin ve üzerine 2-3 yemek kaşığı krema yayarak her yerini kaplayın. Tüm hamur katları bitene kadar bu işlemi sırasıyla tekrarlayın. Kalan kremayla pastanın üzerini ve kenarlarını tamamen sıvayın.
- Kenarda pişen fazla hamur parçalarını ve bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Bu kırıntıları pastanın üzerine ve kenarlarına kaplayacak şekilde serpiştirin.