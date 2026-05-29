Avrupa mutfağından çıkan enfes tatlı: Marcinek tarifi

Polonya’nın özellikle Podlasie bölgesiyle özdeşleşen Marcinek tatlısı, sabır ve hassasiyet gerektiren çok katmanlı yapısıyla bilinir. Görünüş itibarıyla Rusların meşhur Medovik pastasını andırsa da hamurunda bal bulunmaması ve kremasındaki belirgin ekşilik ile ondan ayrılır. Bu tarifte en az 15-20 kat incecik hamur diskleri fırında kısa sürede pişirilir; ardından limon suyuyla ferahlatılmış yoğun bir krema ile üst üste dizilir.

MARCINEK TARİFİ

Malzemeler

İnce Hamur Katmanları İçin:

3.5 su bardağı un

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ekşi krema (sour cream veya susuz koyu yoğurt)

1 paket vanilya

1 çay kaşığı karbonat

Ferah Kreması İçin:

600 gram ekşi krema (sour cream)

200 ml sıvı krema (%35 yağlı)

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet limonun taze sıkılmış suyu

1 su bardağı ince çekilmiş bisküvi kırıntısı veya ceviz içi

Yapılışı