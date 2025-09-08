Avrupa mutfağından enfes bir kahvaltı: Dutch Baby Pancake

Avrupa mutfağı kahvaltılık çeşitliliğiyle her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Bu özgün lezzetlerden biri olan Dutch Baby Pancake, görüntüsüyle tart, tadıyla pankek arasında bir tat sunuyor. ABD’de kahvaltı restoranlarının vazgeçilmezi haline gelen Dutch Baby, artık Avrupa’da da trend olmuş durumda.
DUTCH BABY PANCAKE TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilin
- Bir tutam tuz
- Servis için pudra şekeri ve taze meyveler
Yapılışı
- Yumurtaları süt, un, şeker, vanilin ve tuz ile karıştırın.
- Tereyağını döküm tavada veya fırın kabında eritip hamuru içine dökün.
- Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
- Fırından çıktığında kabaran hamur sönecektir; pudra şekeri serpip meyvelerle servis edin.