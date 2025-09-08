Avrupa mutfağından enfes bir kahvaltı: Dutch Baby Pancake

Avrupa mutfağı kahvaltılık çeşitliliğiyle her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Bu özgün lezzetlerden biri olan Dutch Baby Pancake, görüntüsüyle tart, tadıyla pankek arasında bir tat sunuyor. ABD’de kahvaltı restoranlarının vazgeçilmezi haline gelen Dutch Baby, artık Avrupa’da da trend olmuş durumda.

DUTCH BABY PANCAKE TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Servis için pudra şekeri ve taze meyveler

Yapılışı