Avrupa mutfağının bulut pastası: Merveilleux

Mutfak literatüründe kökenleri 18. yüzyıl Fransa’sına dayanan, ancak Belçikalı şef Frédéric Vaucamps tarafından rafine edilerek dünyaya yayılan Le Merveilleux (kelime anlamıyla "Muhteşem"), sadeliğin ve hafifliğin zirve noktasıdır. Görünüşü ağır bir pastayı andırsa da, içinde un, nişasta veya ağır pandispanya kekleri barındırmaz.
MERVEILLEUX TARİFİ
Malzemeler
Çıtır Mereng (Beze) Tabanı İçin:
- 4 adet yumurta beyazı (oda sıcaklığında, tamamen kuru karıştırma kabında)
- 1 su bardağı toz şeker (yaklaşık 200 gram)
- 1 çimdik tuz
Çikolatalı İpeksi Krema İçin:
- 1.5 su bardağı soğuk sıvı krema (%35 yağ oranına sahip pastacılık kreması)
- 100 gram bitter çikolata (en az %70 kakao içerikli, eritilmiş ve oda sıcaklığına gelmiş)
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 150 gram kaliteli bitter veya sütlü çikolata (rendelenmiş veya ince kıyılmış)
Yapılışı
- Tamamen temiz, kuru ve yağdan arındırılmış cam veya metal bir kaba yumurta beyazlarını ve bir çimdik tuzu alın. Mikserin düşük devrinde başlayıp orta devrine geçerek, yumurtalar köpük köpük olana kadar 2 dakika çırpın.
- Mikseri en yüksek devire getirin. Toz şekeri her seferinde 1 yemek kaşığı olacak şekilde, sabırla ve yavaşça karışıma ekleyin. Şeker tamamen eriyene, mereng parlak, sert ve kaseyi ters çevirdiğinizde asla akmayacak bir "tıraş köpüğü" kıvamına gelene kadar yaklaşık 7-8 dakika çırpın.
- Sıkma torbasına aldığınız merengi, pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı olarak yaklaşık 6-7 cm çapında daireler şeklinde (taban oluşturacak şekilde) sıkın. Önceden ısıtılmış 100°C fırında (alt-üst fan sız ayar), bezeler tamamen kuruyana kadar yaklaşık 1 saat 15 dakika pişirin. Fırını kapatın ve bezeleri fırının kapağı aralık şekilde içinde soğumaya bırakın.
- Soğuk sıvı kremayı ve pudra şekerini derin bir kasede, mikserle katılaşana kadar çırpın. Benmari usulü eritilip tamamen oda sıcaklığına gelmiş (sıcak olmamalıdır, aksi halde kremayı eritir) bitter çikolatayı kremaya ekleyin. Bir spatula yardımıyla dıştan içe doğru nazikçe karıştırarak çikolatalı kadife bir krema elde edin. Kremayı sertleşmesi için 20 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Tamamen soğuyan çıtır bezelerden birini taban olarak alın. Üzerine cömertçe çikolatalı kremadan sıkın veya spatula ile sürün. İkinci bezeyi kremanın üzerine hafifçe bastırarak kapatın.
- Hazırladığınız bu iki katlı beze kulesinin etrafını ve üzerini, bir spatula yardımıyla ince bir katman halinde çikolatalı kremayla tamamen sıvayın (Düzgün bir küre formu vermeye çalışın).
- Kremayla sıvanmış pastayı, rendelenmiş çikolataların olduğu geniş bir tabağa alın. Pastayı nazikçe yuvarlayarak her yerinin tamamen çikolata parçacıklarıyla kaplanmasını sağlayın. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.