Avrupa mutfağının bulut pastası: Merveilleux

Mutfak literatüründe kökenleri 18. yüzyıl Fransa’sına dayanan, ancak Belçikalı şef Frédéric Vaucamps tarafından rafine edilerek dünyaya yayılan Le Merveilleux (kelime anlamıyla "Muhteşem"), sadeliğin ve hafifliğin zirve noktasıdır. Görünüşü ağır bir pastayı andırsa da, içinde un, nişasta veya ağır pandispanya kekleri barındırmaz.

MERVEILLEUX TARİFİ

Malzemeler

Çıtır Mereng (Beze) Tabanı İçin:

4 adet yumurta beyazı (oda sıcaklığında, tamamen kuru karıştırma kabında)

1 su bardağı toz şeker (yaklaşık 200 gram)

1 çimdik tuz

Çikolatalı İpeksi Krema İçin:

1.5 su bardağı soğuk sıvı krema (%35 yağ oranına sahip pastacılık kreması)

100 gram bitter çikolata (en az %70 kakao içerikli, eritilmiş ve oda sıcaklığına gelmiş)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

150 gram kaliteli bitter veya sütlü çikolata (rendelenmiş veya ince kıyılmış)

Yapılışı