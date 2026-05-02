Avrupa mutfağının klasiği: Moules-Frites

2.05.2026 12:02:00
Haber Merkezi
Taze siyah midyelerin aromatik sebzeler ve beyaz şarapla buharlaşıp açıldığı, her kabuğun içinde saklı o ipeksi sosun çıtır patates kızartmasıyla buluştuğu Moules-Frites; Avrupa mutfak kültürünün en "sosyal" ve en zarif klasiğidir.

Mutfak literatüründe "deniz mahsullerinin en demokratik hali" olarak tanımlanan Moules-Frites, Belçika ve Kuzey Fransa kıyılarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Onu sıradan deniz mahsulü tabaklarından ayıran en temel fark, midyelerin pişme suyundan elde edilen o aromatik "jus" (öz su) ve bu suyun patatesle yarattığı lezzet kontrastıdır. 

MOULES-FRİTES TARİFİ

Malzemeler

Midyeler İçin:

  • 1 kg taze siyah kabuklu midye (iyice temizlenmiş, sakalları ayıklanmış)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet küçük kuru soğan veya 2 adet arpacık soğan (ince kıyılmış)
  • 1 adet küçük pırasa (sadece beyaz kısmı, ince halka doğranmış)
  • 1 dal kereviz sapı (ince kıyılmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Yarım su bardağı sek beyaz şarap (veya aynı oranda sebze suyu ve birkaç damla limon)
  • Yarım su bardağı sıvı krema (isteğe bağlı, sosu zenginleştirmek için)
  • Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
  • Karabiber ve çok az tuz (midyeler kendi tuzunu bırakacaktır)

Patatesler (Frites) İçin:

  • 3 adet büyük boy kızartmalık patates (tercihen Agria tipi)
  • Kızartmak için bol sıvı yağ

Yapılışı

  1. Patatesleri soyun ve parmak şeklinde doğrayın. Nişastasını atması için soğuk suda 30 dakika bekletin ve tamamen kurulayın. Belçika usulü çıtırlık için patatesleri iki aşamada kızartın: Önce 150°C derecede yumuşayana kadar, ardından servis öncesi 180°C derecede altın rengi alana kadar.
  2. Derin ve geniş bir tencerede tereyağını eritin. Soğan, pırasa, kereviz sapı ve sarımsağı ekleyip sebzeler renk almadan şeffaflaşana kadar soteleyin.
  3. Temizlenmiş midyeleri tencereye ekleyin. Üzerine beyaz şarabı (veya sebze suyunu) dökün ve tencerenin kapağını sıkıca kapatın.
  4. Midyeleri yüksek ateşte 4-5 dakika, kabukları tamamen açılana kadar pişirin. Açılmayan midyeleri mutlaka ayıklayın ve atın.
  5. Midyeler açıldığında sıvı kremayı ve maydanozları ekleyin. Tencereyi hafifçe sallayarak sosun her yere nüfuz etmesini sağlayın ve 1 dakika daha pişirip ocaktan alın.
  6. Midyeleri kendi derin tenceresinde veya geniş bir kasede, bolca sosuyla birlikte servis edin. Yanına çıtır sıcak patatesleri ve sosu banmak için birkaç dilim ekşi mayalı ekmek eklemeyi unutmayın.
