Avrupa mutfağının klasiği: Moules-Frites

Mutfak literatüründe "deniz mahsullerinin en demokratik hali" olarak tanımlanan Moules-Frites, Belçika ve Kuzey Fransa kıyılarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Onu sıradan deniz mahsulü tabaklarından ayıran en temel fark, midyelerin pişme suyundan elde edilen o aromatik "jus" (öz su) ve bu suyun patatesle yarattığı lezzet kontrastıdır.

MOULES-FRİTES TARİFİ

Malzemeler

Midyeler İçin:

1 kg taze siyah kabuklu midye (iyice temizlenmiş, sakalları ayıklanmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet küçük kuru soğan veya 2 adet arpacık soğan (ince kıyılmış)

1 adet küçük pırasa (sadece beyaz kısmı, ince halka doğranmış)

1 dal kereviz sapı (ince kıyılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım su bardağı sek beyaz şarap (veya aynı oranda sebze suyu ve birkaç damla limon)

Yarım su bardağı sıvı krema (isteğe bağlı, sosu zenginleştirmek için)

Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

Karabiber ve çok az tuz (midyeler kendi tuzunu bırakacaktır)

Patatesler (Frites) İçin:

3 adet büyük boy kızartmalık patates (tercihen Agria tipi)

Kızartmak için bol sıvı yağ

Yapılışı