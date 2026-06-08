Avrupa mutfağının mirası: Şinitzel

Mutfak literatüründe orijinali dana etiyle yapılan (Wiener Schnitzel) bu reçete, evlerde daha pratik ve hızlı olması açısından sıklıkla tavuk etiyle tercih edilir. Şinitzelin en önemli özelliği, etin kalınlığının her yerde eşit olması ve paneleme katmanının pişerken etten ayrılmadan çıtır bir kabuk oluşturmasıdır. Doğru ısı yönetimiyle derin yağda değil, sığ yağda kısa sürede pişirilen bu tarif, kuruma eğilimi yüksek olan tavuk göğsünü sulu ve yumuşak tutmanın en lezzetli yollarından biridir.
ŞINITZEL TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet tavuk göğsü fileto (ortadan ikiye kesilip inceltilmiş)
- 1 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1.5 su bardağı galeta unu (veya çıtır panko)
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Kızartmak İçin: 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Tavuk göğüslerini yatay olarak ortadan ikiye keserek ince filetolar elde edin. Etleri iki pişirme kağıdı veya buzdolabı poşeti arasına alın. Bir et döveceği veya merdane yardımıyla, etlerin kalınlığı her yerde eşit (yaklaşık yarım santim) olana kadar nazikçe döverek inceltin.
- Yan yana üç adet geniş tabak hazırlayın. İlk tabağa unu, tuzu, karabiberi ve toz kırmızı biberi ekleyip karıştırın. İkinci tabakta yumurtaları homojen bir şekilde çırpın. Üçüncü tabağa ise galeta ununu yayın.
- Kuruladığınız tavuk filetolarını önce arkalı önlü una bulayın ve üzerindeki fazla unu hafifçe vurarak silkeleyin. Ardından çırpılmış yumurtaya batırın ve son olarak galeta ununa bulayarak her yerinin tamamen kaplandığından emin olun.
- Geniş bir tavaya sıvı yağı ve tereyağını alın. Yağı orta ateşte iyice kızdırın. (Yağ soğuk olursa et pane tabakasını içine çeker ve hamurlaşır; çok sıcak olursa dışı yanar içi çiğ kalır).
- Panelediğiniz tavukları kızgın yağa bırakın. Tavayı çok fazla doldurmamaya dikkat ederek, orta-yüksek ateşte her bir yüzeyini yaklaşık 3-4 dakika altın sarısı renk alana kadar kontrollüce kızartın.
- Tavadan aldığınız çıtır şnitzelleri, fazla yağını süzmesi için kağıt havlu serili bir tabağa aktarın. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra yanında bir dilim limonla birlikte sıcak servis yapın.