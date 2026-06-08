Avrupa mutfağının mirası: Şinitzel

Mutfak literatüründe orijinali dana etiyle yapılan (Wiener Schnitzel) bu reçete, evlerde daha pratik ve hızlı olması açısından sıklıkla tavuk etiyle tercih edilir. Şinitzelin en önemli özelliği, etin kalınlığının her yerde eşit olması ve paneleme katmanının pişerken etten ayrılmadan çıtır bir kabuk oluşturmasıdır. Doğru ısı yönetimiyle derin yağda değil, sığ yağda kısa sürede pişirilen bu tarif, kuruma eğilimi yüksek olan tavuk göğsünü sulu ve yumuşak tutmanın en lezzetli yollarından biridir.

ŞINITZEL TARİFİ

Malzemeler

4 adet tavuk göğsü fileto (ortadan ikiye kesilip inceltilmiş)

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1.5 su bardağı galeta unu (veya çıtır panko)

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak İçin: 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı