Az kalorili fit pankek tarifi...
Diyet dostu ve düşük kalorili pankek hazırlamak mümkün... İşte enfes pankek tarifi!
Az kalorili ve un, şeker gibi ürünleri kullanmadan çok pratik ve lezzetli bir pankek hazırlamak mümkün. İşte enfes pankek tarifi...
MALZEMELER
1 adet olgun muz
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi (çekilmiş – un haline getirilmiş olabilir)
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
1-2 yemek kaşığı süt
YAPILIŞI
Muzu bir kaseye alıp iyice ezin.
Üzerine yumurtayı ekleyin ve çırpın.
Yulafı (toz haline getirdiyseniz daha iyi sonuç verir) ve kabartma tozunu ekleyin.
Tarçını ve kıvama göre sütü de ekleyip karıştırın.
Tavayı hafifçe yağlayın (yağlı kağıtla silmek yeterli) ve ısıtın.
Karışımdan kaşık kaşık dökerek, her iki yüzünü orta ateşte pişirin. Baloncuklar oluştuğunda çevirme zamanı gelmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!