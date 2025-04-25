Az kalorili fit pankek tarifi...

Yayınlanma: 25.04.2025 - 23:08

Güncelleme: 25.04.2025 - 23:08

Az kalorili ve un, şeker gibi ürünleri kullanmadan çok pratik ve lezzetli bir pankek hazırlamak mümkün. İşte enfes pankek tarifi...

MALZEMELER

1 adet olgun muz

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi (çekilmiş – un haline getirilmiş olabilir)

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1-2 yemek kaşığı süt

YAPILIŞI

Muzu bir kaseye alıp iyice ezin.

Üzerine yumurtayı ekleyin ve çırpın.

Yulafı (toz haline getirdiyseniz daha iyi sonuç verir) ve kabartma tozunu ekleyin.

Tarçını ve kıvama göre sütü de ekleyip karıştırın.

Tavayı hafifçe yağlayın (yağlı kağıtla silmek yeterli) ve ısıtın.

Karışımdan kaşık kaşık dökerek, her iki yüzünü orta ateşte pişirin. Baloncuklar oluştuğunda çevirme zamanı gelmiştir.