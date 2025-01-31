Uzmanlar uyarıyor: Kestane yerken kalori hesabını unutmayın!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:57

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestanenin fazla tüketildiğinde kilo aldırabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, "3-4 kestane yaklaşık 80 kaloriye denk geliyor. Bu nedenle fazla kalori almamak için tüketimi sınırlandırmalıyız" dedi.

KESTANE YÜKSEK KALORİ İÇERİYOR

Soğuk kış akşamlarının en sevilen atıştırmalıklarından biri olan kestane, yüksek karbonhidrat içeriğiyle dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, kestanenin kalori bakımından 1 dilim ekmekle eşdeğer olduğunu belirterek, kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"KESTANEYİ ARA ÖĞÜN OLARAK TÜKETİN"

Acıbadem Adana Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, kestanenin daha çok ara öğünlerde tüketilmesi gerektiğini belirtti. Akşam yemeğinden sonra tüketilen kestanenin gereksiz kalori alımına neden olabileceğini ifade eden Gündüz, "Danışanlarımıza genellikle ara öğünlerde kestane tüketmelerini öneriyoruz. Akşam yemeğinde yeterince kalori alındığı için yemek sonrası kestane yemek kilo alımına sebep olabilir. Bu nedenle kestaneyi akşam değil, gün içinde ara öğün olarak tüketmek daha sağlıklı olacaktır" dedi.

DİKKATSİZ TÜKETİM KİLO ALIMINA YOL AÇABİLİR

Kestaneyi özellikle dışarıda kızartılmış olarak tüketenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Kokusu ve tadı cazip olan kestaneyi genellikle paket halinde alıyoruz ve farkında olmadan fazla tüketiyoruz. Bu yüzden mümkünse en küçük paketi tercih edin. Eğer içinde 4 adetten fazlası varsa, başka bir öğünün yerine tüketmeye özen gösterin" ifadelerini kullandı.

"3-4 KESTANE 80 KALORİ"

Kestanenin besin değeri hakkında bilgi veren Gündüz, "Orta büyüklükte 3 kestane, 1 dilim ekmekle aynı kaloride. Kestane çok faydalı bir besin ancak kalori değerini göz önünde bulundurarak tüketmek gerekiyor. Özellikle insülin direnci olanlar, tip 2 diyabet hastaları ve kilo kontrolü sağlayan bireyler dikkatli olmalı. Fazla tüketildiğinde kan şekerinin yükselmesine ve kilo alımına neden olabilir" diye konuştu.