Az malzemeyle enfes bir tat: Patatesli yumurta nasıl yapılır?

Patatesli yumurta, Türk mutfağının en sevilen kahvaltı lezzetlerinden biridir. Kimi zaman akşam yemeğinde kurtarıcı olur, kimi zaman hafta sonu kahvaltısında sofraların yıldızı. Az malzemeyle, kısa sürede enfes bir tat yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezidir. İşte dışı hafif çıtır, içi yumuşacık patateslerle yapılan, altın renginde parlayan patatesli yumurta tarifi!

MALZEMELER

2 adet büyük boy patates

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ (veya tereyağı)

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı) pul biber, kekik veya kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patatesleri hazırlayın: Patatesleri soyun, küçük küpler halinde doğrayın.

Kızartma: Tavayı ısıtın, yağı ekleyin ve patatesleri orta ateşte kızarana kadar pişirin. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak olmalı.

Baharat ekleme: Tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatları ekleyin.

Yumurtayı ekleyin: Yumurtaları doğrudan tavaya kırabilirsiniz ya da ayrı bir kapta çırpıp patateslerin üzerine gezdirebilirsiniz.