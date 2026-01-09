Az malzemeyle klasik lezzet: Badem ezmesi nasıl yapılır?

Tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden biri olan badem ezmesi, özellikle Ege ve Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir lezzet. Az malzemeyle hazırlanması, katkı maddesi içermemesi ve yoğun badem aromasıyla evde kolayca yapılabilir. İşte adım adım ev yapımı badem ezmesi tarifi ve püf noktaları…

BADEM EZMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

2–3 yemek kaşığı su (veya süt)

1 tatlı kaşığı limon suyu

İsteğe bağlı: 1 paket vanilin

BADEM EZMESİ NASIL YAPILIR?

1. Bademleri Hazırlayın

Bademleri kaynar suda 2–3 dakika bekletin.

Kabuklarını soyup bir bez üzerinde iyice kurulayın.

2. Bademleri Öğütün

Kuruyan bademleri rondodan geçirerek un kıvamına getirin.

Çok uzun süre çekmemeye dikkat edin; aksi halde yağ salabilir.

3. Ezme Kıvamını Verin

Badem ununu geniş bir kaseye alın.

Pudra şekeri, limon suyu ve suyu ekleyin.

Yoğurarak macun kıvamına getirin.

4. Şekillendirme

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

İsteğe göre rulo ya da klasik badem ezmesi şekli verin.

BADEM EZMESİNİN PÜF NOKTALARI

Şeker miktarını damak zevkine göre azaltıp artırabilirsiniz.

Daha yumuşak bir doku için çok az süt eklenebilir.

Ezmenin rengi koyulaşmasın diye bademleri kavurmayın.

BADEM EZMESİ NASIL SAKLANIR?

Hava almayan cam kapta, buzdolabında 5–7 gün saklanabilir.

Servisten önce oda sıcaklığında bekletilmesi önerilir.