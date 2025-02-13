Azerbaycan mutfağının çok sevilen lezzeti: Firni tatlısı tarifi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:31

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:31

Firni, Azerbaycan mutfağında yaygın olarak yapılan, pirinç unu ve süt ile hazırlanan hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Osmanlı mutfağında da kendine yer bulmuş bu tatlı, muhallebi kıvamında olup aromatik baharatlarla zenginleştirilir. Peki, Azerbaycan mutfağının çok sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes firni tatlısı tarifi...

FİRNİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

4 yemek kaşığı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı kakule (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilin veya 1 adet çubuk vanilya

1 yemek kaşığı badem veya fıstık (süsleme için)

Tarçın (süsleme için)

FİRNİ TATLISI YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede sütü ısıtmaya başlayın.

Hafifçe ısınan süte şekeri ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Ayrı bir kasede pirinç ununu bir miktar soğuk süt ile açarak pürüzsüz hale getirin.

Daha sonra karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin.Sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kıvam almaya başladığında vanilin veya çubuk vanilyayı ekleyin.

Aromatik bir tat katmak için kakule ve gül suyunu da ilave edebilirsiniz.

Karışım koyulaşmaya başladığında altını kısın ve birkaç dakika daha pişirin.

Koyu bir muhallebi kıvamına ulaştığında ocaktan alın.

Firni’yi kaselere paylaştırın ve soğuması için buzdolabında bir süre bekletin.

Üzerini tarçın, file badem veya fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!