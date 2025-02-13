Ağızda dağılan enfes lezzet: Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:34

Güncelleme: 13.02.2025 - 09:34

Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kandil simidi, kıyır kıyır dokusu ve susamlı, çörek otlu dış kaplamasıyla hem pratik hem de nefis bir atıştırmalıktır. Çay saatlerine de çok yakışan bu simitleri evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, ağızda dağılan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kıyır kıyır kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı sirke (elma veya üzüm)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, sirke, toz şeker, tuz ve mahlebi alın.

Malzemeleri güzelce karıştırın.

Kabartma tozunu ve kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ince rulolar yapın ve halka şeklinde birleştirin.

Simitleri önce yumurta sarısına, ardından susama veya çörek otuna batırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz simitleri, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Mis gibi kokan, ağızda dağılan kandil simitleriniz hazır!

Afiyet olsun!