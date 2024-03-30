Azerbaycan mutfağının lezzeti: Şekerbura tarifi
Azerbaycan mutfağının özel tatlarından biri olan şekerbura, bayram ve özel günlerde sıkça yapılan geleneksel bir tatlıdır. Siz de evinizde yeni ve lezzetli bir tatlı denemek istiyorsanız şekerbura tam size göre... İşte, lezzetine doyum olmaz şekerbura tarifi...
Azerbaycan'ın eşsiz tatlarından biri olan şekerbura, özellikle bayram ve özel günlerde yapılır ancak pratikliğiyle kolayca yapılan bir tatlıdır. İşte, pratik ve lezzetli Azerbaycan mutfağının tatlısı şekerbura tarifi...
ŞEKERBURA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr un
- 200 gr tuzsuz tereyağı (ve ya ülker teremyağ)
- 1 adet yumurta
- 100 ml kutu krema
- 1 çay bardağı kadar(hamur tutana kadar süt)
- Çay kaşığının ucunda maya
- Tuz
- 300 gr fındık
- 250 gr toz şeker
- Dövülmüş kakule çok az
Yapılış
- İlk olarak hamur için un ve yağı elinizde ovup omaç elde edin.
- Daha sonra hamurun ortasına yumurtayı kremayı ,yarım çay bardağı mayayı ,sütü ,tuzu ve kremayı ilave edin çırpın.
- Peşinden yavaş yavaş una yedirin. Eğer hamur oluşmuyorsa çok az az süt koyun. Hamur oluşup çok sert olmalı.
- Üzerini örtüp 20-30 dakika dinlendirin.
- Dinlendirilmiş hamurdan 40 -42 gr kadar bezeler elde edin.
- Bezelerin üzerini bir poşet ve ya süreçle kapatın.
- Sonra bezeleri 8-9 sm genişliğinde açıp üçer üçer üst üste koyup üzerlerine poşet örtün.
- İlk açtığınız hamurdan başlayıp içerisine 3 tatlı kaşığı içlik koyun kenarlarınızı parmağınız yardımı ile ıslatıp hamuru kapatın.
- Hepsine bu işlemi yayıp yine üzerlerini örtün.
- Sonra ilk kapattığınızdan başlayıp kenarlarına şekil verin.
- Şehadet parmağınızla alttan baş parmağınızla üstten hamurun kenarından genişletip içe doğru kıvırarak kenarlarını bükün. Bu işlemi izleyeceksiniz.
- Hepsine bu işlemi yapın sonra makkaş yardımı ile üzerlerine nakışlar vurun.
- Bu sefer üzerlerini örtmeyin.
- İğneyle 2- 3 yerden delikler açıp yağlı fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin.
- 20 dakika sonra 170 derece fırında altları kızarıp üstü pişinceye kadar pişirin.
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