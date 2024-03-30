Azerbaycan mutfağının lezzeti: Şekerbura tarifi

Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:22

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:22

Azerbaycan'ın eşsiz tatlarından biri olan şekerbura, özellikle bayram ve özel günlerde yapılır ancak pratikliğiyle kolayca yapılan bir tatlıdır. İşte, pratik ve lezzetli Azerbaycan mutfağının tatlısı şekerbura tarifi...

ŞEKERBURA TARİFİ

Malzemeler

500 gr un

200 gr tuzsuz tereyağı (ve ya ülker teremyağ)

1 adet yumurta

100 ml kutu krema

1 çay bardağı kadar(hamur tutana kadar süt)

Çay kaşığının ucunda maya

Tuz

300 gr fındık

250 gr toz şeker

Dövülmüş kakule çok az

Yapılış