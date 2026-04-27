Bahar sofralarına renk katan lezzet: Etli taze bakla tarifi

Etli taze bakla tarifi, mevsimin en taze sebzelerinden biri olan baklayı nefis bir ana yemeğe dönüştüren klasik lezzetlerden biridir. Zeytinyağlı halinden farklı olarak etle birleştiğinde daha doyurucu ve aromatik bir tarif ortaya çıkar. Özellikle bahar sofralarında sıkça tercih edilen bu yemek; limonlu su sayesinde rengini koruyan baklalar, yumuşacık etler ve dereotunun ferah dokunuşuyla damaklarda iz bırakır. İşte, enfes etli taze bakla tarifi...

ETLİ TAZE BAKLA TARİFİ

Malzemeler:

300 gram kuşbaşı dana eti

500 gram taze bakla

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 adet limonun suyu

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 avuç doğranmış dereotu

ETLİ TAZE BAKLA YAPILIŞI

Baklaları ayıklayıp doğrayın.

Limonlu ve unlu su dolu kapta bekletin.

Tencereye sıvı yağı alın.

Kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Doğranmış kuru soğanı ete ilave edin ve birkaç dakika kavurun.

Süzülen baklaları tencereye alın.

Sarımsağı ekleyin.

Tuz, şeker ve sıcak suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte etler ve baklalar yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce dereotunu ekleyin ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!