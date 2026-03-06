Baklava açma derdine son: 15 dakikada çıtır çıtır milföyden yalancı şöbiyet tarifi...

Oklava kullanmadan, incecik yufka açma stresine girmeden tam da o bilinen çıtır çıtır şöbiyet lezzetini yakalamak düşünüldüğünden çok daha pratik. İçindeki irmikli kaymağı ve fıstık dolgusuyla fırından çıktığı an mutfağı saran o tereyağlı koku, en usta baklavacıları bile kıskandıracak türden. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 paket kare milföy hamuru (Oda sıcaklığında hafif yumuşamış)

İrmikli Yalancı Kaymak İçin:

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı toz şeker (Çok tatlı olmaması için az tutuyoruz)

İç Dolgusu:

1 çay bardağı dövülmüş Antep fıstığı veya ceviz

Şerbeti İçin (Önce hazırlanıp soğutulacak):

2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 3-4 damla limon suyu

Üzeri İçin: 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

TARİF

Önce şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri kaynatın, kaynadıktan 10 dakika sonra limonu sıkıp altını kapatın ve hızla soğuması için kenara alın. (Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak).

Ufak bir tencerede süt, irmik ve şekeri koyulaşıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Soğuması için bir kaseye alın. (Bu karışım piştiğinde orijinal şöbiyet kaymağı dokusu verecek).

Kare milföyleri tezgaha alın. Tam ortalarına önce 1 tatlı kaşığı soğumuş irmikli kaymaktan, onun da üzerine bolca fıstık veya ceviz koyun.

Milföyleri üçgen (muska) şeklinde kapatın. Açılmamaları için uçlarını hafifçe bastırın.

Hazırladığınız üçgenleri fırın tepsisine hafifçe üst üste binecek (sıkışık) şekilde dizin. Üzerlerine fırçayla eritilmiş tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak şöbiyetlerin ilk sıcağı geçtikten (1-2 dakika sonra) soğuk şerbeti üzerlerine gezdirin. Çıtır çıtır servis yapın!