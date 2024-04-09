Baklava şerbeti sıcak mı dökülür, soğuk mu? Baklava şerbeti nasıl olur?
Baklava şerbeti sıcak mı, soğuk mu dökülür sorusu bayram için baklava hazırlayan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Kuralına uygun baklava şerbetinin püf noktaları araştırılıyor. Peki, Baklava şerbeti sıcak mı dökülür, soğuk mu? Baklava şerbeti nasıl olur?
Bu yıl bayramı evde geçirecek olan pek çok kişi bakalava yapmak için kollarını sıvadı. Baklava yapımında en önemli noktalardan biriyse şerbetir. Peki, baklava şerbeti nasıl olur? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?
BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 4 su bardağı şeker
- 4 su bardağı su
- Yarım çay bardağı limon suyu
Yapılışı:
4 bardak şeker ve 4 bardak suyu tencereye dökün.
Şeker eriyinceye kadar tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Orta ateşte kaynatın.
Şerbet kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve kıvama gelene kadar 20-30 dakika kaynatın.
Ocaktan almadan önce yarım çay bardağı limon suyu ekleyin.
Tatlı sıcakken soğuyan şerbeti üzerine gezdirip çekmesini bekleyin.
Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?
Şekerpare gibi kurabiyeyi andıran şerbetli tatlılarda şerbetin sıcak, tatlının da sıcak olması gerekiyor. Ancak baklava gibi yufkalı tatlılarda tatlı sıcakken şerbetin oda sıcaklığında soğumuş olması gerekir.
ŞERBETİN OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Kaşığa biraz baklava şerbeti alınır ve yavaşça dökülür. Şerbet kesik değil, aralıksız akıyorsa kıvamında olmuş demektedir.
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