Hem ekonomik hem lezzetli: 10 dakikada yalancı baklava tarifi
Hemen hemen herkesin büyük bir zevkle yediği baklavanın yerini aratmayacak bu yalancı baklava tarifi hem cebinizi koruyacak hem de size lezzet şöleni yaşatacak.
Bayramın gelmesiyle tatlılara rağbet arttı. Birçok kişinin sevdiği ama yapmaktan çekindiği bir tatlı olan baklava yeni ve pratik tarifiyle sizlerle...
Malzemeler
- 5 - 6 adet kare milföy hamuru
- 20 - 22 adet yarım ceviziçi
Şerbeti için;
- 200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 bardak toz şeker
- 1 bardak su
- İnce bir dilim limon
Üzerine;
Antep fıstığı
Yapılışı
*Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz; Toz şeker, su ve limon dilimini küçük bir tencereye alıp orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın.
*Milföy hamurlarını temiz bir tezgaha alın, çok fazla çözülmelerini beklemeden yuvarlak kalıp yardımıyla her bir milföyden dört adet çıkacak gibi kesin, pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin, tepsiyi fırından alıp aralara cevizleri serpiştirerek milföyler kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.
*Fırından çıkardığınız milföyleri bıçak yardımıyla enlemesine ikiye keserek aralarına cevizleri yerleştirin. Kenarlı bir tepsiye sıralayarak üzerlerine soğuyan şerbeti dökün. Üzerlerini Antep fıstığı ile süsleyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- Cübbeli'den İsmailağa yöneticilerine sert sözler
- Şişli'nin 'Kanal İstanbul'u durduruldu!
- Hükümetten 'yeni tedbir' kararları!
- 'Seçim oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor'