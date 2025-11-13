Bal ve cevizin muhteşem uyumu: Marlenka tarifi

Kafkaslardan gelen bu efsanevi tatlı, balın sıcaklığıyla cevizin eşsiz uyumunu buluşturuyor. Kat kat lezzetiyle gönülleri fetheden Marlenka, çay saatlerinize nostaljik bir dokunuş katacak. Peki, bal ve cevizin muhteşem uyumu olan bu nefis tatlı nasıl yapılır? İşte, leziz marlenka tarifi...

MARLENKA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 yemek kaşığı bal

100 gram tereyağı

1 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı karbonat

2 adet yumurta

3 su bardağı un

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

150 gram tereyağı

Arası ve üzeri için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 yemek kaşığı bal (üzeri için)

MARLENKA YAPILIŞI

Küçük bir tencerede bal, tereyağı ve şekeri karıştırarak kısık ateşte eritin.

Şeker eridikten sonra ocaktan alın, karbonat ekleyip karıştırın.

Karışım kabarınca yumurtaları tek tek ekleyin.

Ardından azar azar unu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru 6 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı un serpilmiş zeminde ince açın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 5-6 dakika kadar, hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Süt, şeker, un ve nişastayı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

İlk katı alın, üzerine krema sürün, biraz ceviz serpiştirin.

Aynı işlemi tüm katlar bitene kadar tekrarlayın.

En üst kata krema sürüp kalan cevizleri serpin.

Tatlınızı streç filmle kaplayıp buzdolabında en az 1 gece dinlendirin.

Ertesi gün dilimleyip üzerini bal gezdirerek servis edin.

Marlenkayı soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!