Balkan mutfağından pratik ve leziz bir atıştırmalık: Plaska tarifi

Plaska, Balkan mutfağının en sevilen hamur ve pırasa bazlı tariflerinden biridir. Hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu lezzeti ile sofralarınıza farklı bir tat katıyor. Hafif ve besleyici bir öğün arayanlar için ideal olan bu tarif, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz nefis bir alternatiftir. Peki, Balkan mutfağından gelen bu pratik ve lezziz tarif nasıl yapılır? İşte, enfes plaska tarifi...



PLASKA TARİFİ



Malzemeler:

2 su bardağı mısır unu

2,5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karbonat

4 damla limon suyu

700 gram pırasa (doğranmış ve haşlanmış)



PLASKA YAPILIŞI



Doğranmış pırasaları bir tencerede haşlayın ve suyunu süzdürün.

Bir karıştırma kabında mısır unu, un, su, zeytinyağı, tuz ve biber salçasını mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Karbonat ve limon suyunu ekleyip tekrar karıştırın.

Kek kalıbı veya ısıya dayanıklı bir kabı yağlayın ve hazırladığınız karışımın yarısını kaba aktarın.

Haşlanmış ve suyunu süzdüğünüz pırasaları karışımın üzerine yerleştirin.

Kalan mısır unu harcını da pırasaların üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Fırından aldıktan sonra dilimleyerek sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin.

Dilerseniz fırına vermeden önce plaskanızın üzerine susam serpiştirerek ekstra lezzet ve çıtırlık katabilirsiniz.

Afiyet olsun!