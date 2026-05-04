Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Gavurdağı salatası

Mutfak literatüründe "kaşık salatalarının zirvesi" olarak tanımlanan Gavurdağı, ismini Güneydoğu Toroslar'ın bir uzantısı olan Gavur Dağları'ndan (Amanoslar) alır. Onu sıradan bir çoban salatasından ayıran en temel fark, tüm malzemelerin mümkün olan en küçük formda doğranması (minyatür bir disiplin) ve içine eklenen bol cevizin sağladığı o karakteristik doku zenginliğidir. Gastronomi dünyasında "denge ve incelik" sınavı olarak görülen bu reçete, özellikle et ve kebap yemeklerinin en sadık ve en asil partneridir.

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy sert ve sulu domates

2 adet sivri biber

1 adet orta boy kuru soğan (veya 3-4 dal taze soğan)

2 adet salatalık (isteğe bağlı, çekirdeksiz kısımları)

1 su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

Yarım demet maydanoz

Sos Senfonisi: Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı, 3 yemek kaşığı hakiki nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı sumak, yarım çay kaşığı pul biber ve tuz.

Yapılışı