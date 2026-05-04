Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Gavurdağı salatası

4.05.2026 22:59:00
Haber Merkezi
Domatesin suyu, soğanın keskinliği ve cevizin çıtırlığı... Gavurdağı salatası, malzemelerin boyutlarıyla ters orantılı devasa bir lezzet derinliği sunan, Türk mutfak disiplininin en "ferah" mühendislik harikasıdır.

Mutfak literatüründe "kaşık salatalarının zirvesi" olarak tanımlanan Gavurdağı, ismini Güneydoğu Toroslar'ın bir uzantısı olan Gavur Dağları'ndan (Amanoslar) alır. Onu sıradan bir çoban salatasından ayıran en temel fark, tüm malzemelerin mümkün olan en küçük formda doğranması (minyatür bir disiplin) ve içine eklenen bol cevizin sağladığı o karakteristik doku zenginliğidir. Gastronomi dünyasında "denge ve incelik" sınavı olarak görülen bu reçete, özellikle et ve kebap yemeklerinin en sadık ve en asil partneridir.

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet orta boy sert ve sulu domates
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet orta boy kuru soğan (veya 3-4 dal taze soğan)
  • 2 adet salatalık (isteğe bağlı, çekirdeksiz kısımları)
  • 1 su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)
  • Yarım demet maydanoz
  • Sos Senfonisi: Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı, 3 yemek kaşığı hakiki nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı sumak, yarım çay kaşığı pul biber ve tuz.

Yapılışı

  1. Domatesleri, biberleri ve soğanları mümkün olan en küçük şekilde (tavla zarından bile küçük) küp küp doğrayın. Malzemelerin küçüklüğü, sosun her bir parçaya nüfuz etmesi için teknik bir zorunluluktur.
  2. Maydanozları saplarından ayırıp oldukça ince kıyın. Soğanlar eğer kuru soğan ise doğradıktan sonra sumak ile hafifçe ovarak diri kokusunu alabilirsiniz.
  3. Cevizleri bir bıçak yardımıyla iri parçalar halinde kıyın. Robot kullanmamaya özen gösterin; cevizin yağını salmadan, yerken ağıza gelmesi bu salatanın imzasıdır.
  4. Ayrı bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, sumak, pul biber ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırarak homojen bir sos elde edin.
  5. Doğradığınız tüm sebzeleri derin bir kasede harmanlayın. Servis etmeden hemen önce sosu üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırın.
  6. Hazırladığınız salatayı servis tabağına alın ve üzerine en son kıyılmış cevizleri bolca serperek servis yapın.
