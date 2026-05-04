Osmanlı saray mutfağının geleneksel lezzeti: Hünkarbeğendi tarifi

Mutfak literatüründe "kontrastların ve uyumun yemeği" olarak tanımlanan Hünkarbeğendi, adını bizzat padişahın beğenisinden alan nadir tariflerden biridir. Onu sıradan bir et soteden ayıran en temel fark, "Beğendi" yatağının hazırlığındaki teknik titizlik ve etin kendi suyunda, ağır ateşte mühürlenerek pişmesidir. Gastronomi dünyasında "doku mühendisliği" örneği olarak gösterilen bu reçete, doğru teknikle uygulandığında saray zarafetini sofranıza taşır.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Tas Kebabı için:

600 gram kuzu kuşbaşı veya dana biftek (küçük doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet orta boy domates (kabuksuz, küp doğranmış)

2 su bardağı sıcak su

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Beğendi için:

4-5 adet büyük boy kemer patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar veya taze kaşar peyniri

Bir tutam muskat rendesi (geleneksel imza) ve tuz

Yapılışı