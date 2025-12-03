Balkan mutfağının efsane lezzeti: Pindjur tarifi

Balkan mutfağı, mevsimin bereketini koruyarak uzun süre saklama geleneğine sahip. Pindjur da bu geleneğin güçlü bir örneği; domates, kapya biber ve sarımsağın köz aromasıyla birleştiği yoğun bir sos niteliği taşıyor. Özellikle Makedonya’nın kırsal bölgelerinde öğle yemeklerinin ayrılmaz parçası olan Pindjur, ekmek, börek ya da sade pilavla birlikte tek başına bir öğün oluşturabilecek kadar doyurucu bir lezzet sunuyor.

PİNDJUR TARİFİ

Malzemeler

4 adet kapya biber

3 adet olgun domates

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

İsteğe bağlı: 1 adet közlenmiş patlıcan (Makedon usulü zenginleştirme)

İsteğe bağlı: İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı