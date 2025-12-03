Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balkan mutfağının efsane lezzeti: Pindjur tarifi

Balkan mutfağının efsane lezzeti: Pindjur tarifi

3.12.2025 17:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Balkan mutfağının efsane lezzeti: Pindjur tarifi

Makedonya ve Balkan coğrafyasının yaz sonunda hazırladığı, ancak sınırların ötesinde pek bilinmeyen Pindjur, közlenmiş biber ve domates temelinde hazırlanan özel bir sos. Hem öğle yemeklerinde ekmek eşlikçisi hem de hafif bir ana öğün olarak sofraya gelen bu tarif, son yıllarda gastronomi meraklılarının dikkatini çekmeye başladı.

Balkan mutfağı, mevsimin bereketini koruyarak uzun süre saklama geleneğine sahip. Pindjur da bu geleneğin güçlü bir örneği; domates, kapya biber ve sarımsağın köz aromasıyla birleştiği yoğun bir sos niteliği taşıyor. Özellikle Makedonya’nın kırsal bölgelerinde öğle yemeklerinin ayrılmaz parçası olan Pindjur, ekmek, börek ya da sade pilavla birlikte tek başına bir öğün oluşturabilecek kadar doyurucu bir lezzet sunuyor.

PİNDJUR TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet kapya biber
  • 3 adet olgun domates
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • İsteğe bağlı: 1 adet közlenmiş patlıcan (Makedon usulü zenginleştirme)
  • İsteğe bağlı: İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı

  1. Kapya biberler ocakta, fırında veya köz tavasında hafifçe karartılarak közlenir; kabukları soyulur ve küçük doğranır.
  2. Domatesler rendelenir; çekirdekli kısmı istenirse süzülerek daha yoğun bir kıvam elde edilebilir.
  3. Tencereye zeytinyağı alınır; ezilmiş sarımsak eklenir ve aromasını yağla birleştirmesi sağlanır.
  4. Domates eklenir; suyunu hafifçe çekinceye kadar pişirilir.
  5. Közlenmiş biberler tencereye ilave edilir; tuz ve kırmızı toz biber eklenerek karışım bütünleştirilir.
  6. Kısık ateşte 10–12 dakika kadar pişirilerek kıvam alması sağlanır.
  7. İsteğe bağlı olarak közlenmiş patlıcan eklenir; bu yöntem Makedonya’nın bazı bölgelerinde geleneksel kabul edilir.
  8. Ocaktan alınan Pindjur, ılık veya soğuk şekilde servis edilir; ekmek, pide, makarna veya sade pilavla güçlü bir uyum sunar.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Makedon mutfağı