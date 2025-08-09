Balkan mutfağının enfes çorbası: Begova tarifi

Adını Osmanlı’nın “bey”lerinden alan bu çorba, aslında sıradan bir başlangıç değil başlı başına bir ana yemek. Boşnak mutfağının incisi olan Begova Čorba, kemikli tavuk, kuru bamya ve yoğurtla hazırlanan yoğun kıvamlı, ipeksi bir lezzet sunuyor. Balkan düğünlerinden bayram sofralarına kadar her özel günde karşınıza çıkabilecek bu yemek, geçmişin zarafetini günümüz damaklarına taşıyor. Her kaşıkta hem doyurucu hem nostaljik bir tat var.

BEGOVA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet tavuk budu (kemikli ve derili)

1 çay bardağı kuru bamya

1 küçük soğan

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz, karabiber

Limon suyu (bamya için)

Yapılışı