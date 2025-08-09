Balkan mutfağının enfes çorbası: Begova tarifi

Adını Osmanlı’nın “bey”lerinden alan bu çorba, aslında sıradan bir başlangıç değil başlı başına bir ana yemek. Boşnak mutfağının incisi olan Begova Čorba, kemikli tavuk, kuru bamya ve yoğurtla hazırlanan yoğun kıvamlı, ipeksi bir lezzet sunuyor. Balkan düğünlerinden bayram sofralarına kadar her özel günde karşınıza çıkabilecek bu yemek, geçmişin zarafetini günümüz damaklarına taşıyor. Her kaşıkta hem doyurucu hem nostaljik bir tat var.
BEGOVA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet tavuk budu (kemikli ve derili)
- 1 çay bardağı kuru bamya
- 1 küçük soğan
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 5 su bardağı su veya tavuk suyu
- Tuz, karabiber
- Limon suyu (bamya için)
Yapılışı
- Bamyayı hazırlayın: Kuru bamyayı bir kaseye alın, üzerine limonlu sıcak su dökün. 15 dakika bekletin, sonra süzün.
- Tavuğu haşlayın: Tavukları 5 su bardağı suyla birlikte tencereye koyun, kaynamaya bırakın. Köpüğü aldıktan sonra orta ateşte haşlayın. Pişince tavukları çıkarıp didikleyin; suyu bekletilecek.
- Soğanı kavurun: Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, küçük doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Unu ekleyin: Soğana unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin, topaklanmaması için karıştırın.
- Yoğurtlu terbiye hazırlayın: Küçük bir kasede yoğurtla biraz çorba suyunu karıştırarak ılıtın. Ardından bu karışımı tencereye yavaş yavaş ekleyin.
- Bamya ve tavuk ekleyin: Süzülmüş bamyayı ve didiklenmiş tavuğu ekleyin. 10–15 dakika kısık ateşte birlikte kaynatın.
- Servis: Tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Sıcak servis yapın; yanına Boşnak pidesi ya da sade pilav çok yakışır.