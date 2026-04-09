Balkan mutfağının enfes lezzeti: Komplet Lepinja

Mutfak literatüründe "bir kahvaltıdan çok daha fazlası" olarak tanımlanan Komplet Lepinja, kökeni 20. yüzyılın başına, Užice kasabasına dayanan bir gastronomi mirasıdır. Onu sıradan bir yumurtalı ekmekten ayıran en temel fark, içine konulan malzemenin kalitesi ve üzerine dökülen "Pretop" (fırında pişen kuzu veya dana etinin tepsisinde kalan o yoğun aromalı su ve yağ) dokunuşudur. Gastronomi dünyasında "işçi sınıfının kahvaltısı" olarak doğup bugün bir gurme fenomenine dönüşen bu reçete, dokuların sıcak ve akışkan uyumuyla ünlüdür.

KOMPLET LEPİNJA TARİFİ

Malzemeler

1 adet taze pofuduk pide (Lepinja - yuvarlak ve yumuşak)

1 tepeleme yemek kaşığı Balkan kaymağı (Sert ve hafif tuzlu bir kaymak; muadili rulo kaymak ve labne karışımı olabilir)

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı Pretop (Fırınlanmış kuzu veya dana eti suyu/yağı - yoksa yoğunlaştırılmış et suyu ve eritilmiş tereyağı karışımı)

Yapılışı