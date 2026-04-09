Balkan mutfağının enfes lezzeti: Komplet Lepinja

Mutfak literatüründe "bir kahvaltıdan çok daha fazlası" olarak tanımlanan Komplet Lepinja, kökeni 20. yüzyılın başına, Užice kasabasına dayanan bir gastronomi mirasıdır. Onu sıradan bir yumurtalı ekmekten ayıran en temel fark, içine konulan malzemenin kalitesi ve üzerine dökülen "Pretop" (fırında pişen kuzu veya dana etinin tepsisinde kalan o yoğun aromalı su ve yağ) dokunuşudur. Gastronomi dünyasında "işçi sınıfının kahvaltısı" olarak doğup bugün bir gurme fenomenine dönüşen bu reçete, dokuların sıcak ve akışkan uyumuyla ünlüdür.
KOMPLET LEPİNJA TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet taze pofuduk pide (Lepinja - yuvarlak ve yumuşak)
- 1 tepeleme yemek kaşığı Balkan kaymağı (Sert ve hafif tuzlu bir kaymak; muadili rulo kaymak ve labne karışımı olabilir)
- 1 adet yumurta
- 2-3 yemek kaşığı Pretop (Fırınlanmış kuzu veya dana eti suyu/yağı - yoksa yoğunlaştırılmış et suyu ve eritilmiş tereyağı karışımı)
Yapılışı
- Hazırlık: Taze pidenin (lepinja) üst kısmını bir kapak gibi kesin. Pidenin iç kısmını tamamen çıkarmayın, sadece malzemeyi alacak bir yuva oluşturun.
- Kaymak Katmanı: Pidenin içine ve kapağının iç yüzeyine bolca kaymağı sürün. Kaymağın her yere eşit yayılması, lezzetin ekmeğe nüfuz etmesi için önemlidir.
- Yumurta Dokunuşu: Pidenin tam ortasına yumurtayı kırın. Bir çatal yardımıyla yumurtayı kaymakla hafifçe karıştırın (tamamen çırpmayın, ebru deseni gibi kalmalı).
- Fırınlama: Hazırladığınız pideyi ve kapağını (iç kısımları yukarı bakacak şekilde) önceden ısıtılmış 200-220 derece fırına verin.
- Pişirme Süresi: Yumurta ve kaymak birleşip hafifçe kabarmaya ve üzerleri altın sarısı benekler oluşturmaya başlayana kadar yaklaşık 5-8 dakika fırınlayın.
- Final (Pretop): Pideyi fırından çıkarır çıkarmaz, o meşhur sıcak "pretop"u (et suyunu) hem pidenin içine hem de kapak kısmına cömertçe dökün.
- Servis: Pidenin kapağını üzerine kapatın. Geleneksel olarak önce kapağı pidenin içindeki karışıma banarak yemeye başlayın.