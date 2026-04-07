Balkan mutfağının yumuşacık lezzeti: Kifla tarifi

Balkan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kifla, yumuşacık hamuru ve farklı iç harçlarla zenginleştirilebilen yapısıyla öne çıkar. Genellikle sade, peynirli ya da çikolatalı olarak hazırlanan bu tarif, hem kahvaltılarda hem de atıştırmalık olarak keyifle tüketilir. İşte, nefis kifla tarifi...

KİFLA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

3,5 – 4 su bardağı un

İç harcı için (isteğe bağlı):

Beyaz peynir / kaşar peyniri / çikolata

KİFLA YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırarak birkaç dakika bekletin.

Üzerine sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın ve her birini açın.

İç harcı ekleyip rulo veya ay şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!