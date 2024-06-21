Balkanların nefis biber ve patlıcan ezmesi: Ajvar tarifi

Yayınlanma: 21.06.2024 - 12:20

Güncelleme: 21.06.2024 - 12:20

Ajvar, Balkan mutfağının en sevilen ve en lezzetli soslarından biridir. Genellikle kızartılmış veya ızgara etlerin yanında, ekmekle veya çeşitli mezelerin içinde kullanılır. Ajvar, közlenmiş kırmızı biber ve patlıcanın başrolde olduğu, zengin aromalı bir sostur. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ajvar tarifi!

Malzemeler

5 adet kırmızı kapya biber

2 adet patlıcan

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı acı biber)

Hazırlık Aşaması

Sebzeleri Közleme:

Fırını önceden 200 dereceye ısıtın.

Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanları yıkayıp kurulayın.

Fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine hafifçe zeytinyağı sürün.

Sebzeleri fırında yaklaşık 30-40 dakika közleyin. Ara sıra çevirerek her tarafının eşit şekilde közlenmesini sağlayın.

Közlenen sebzeleri fırından çıkarıp bir kaba alın ve üzerini streç filmle kapatın. Bu, sebzelerin kabuklarını daha kolay soymanızı sağlayacaktır.

Sebzeleri Hazırlama:

Közlenmiş biberlerin ve patlıcanların kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın.

Soyulmuş sebzeleri mutfak robotuna alın.

Karışımı Hazırlama:

Mutfak robotunda sebzeleri püre haline getirin.

Püreye ezilmiş sarımsak, sirke, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak acı toz kırmızı biber ekleyin.

Karışımı iyice çekin ve ardından zeytinyağını yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Pişirme

Hazırladığınız karışımı bir tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Sürekli karıştırarak, karışımın dibinin tutmamasını sağlayın.

Ajvar, koyu bir kıvama geldiğinde ocaktan alın.

Servis ve Saklama

Ajvar’ı soğumaya bırakın ve ardından kavanozlara doldurun.

Soğuduktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Ajvar, buzdolabında birkaç hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.