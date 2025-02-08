Ballı Rus pastası medovik tarifi
Medovik, hafif ve aromatik yapısıyla Rus mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Katmanlarının kremayla birleşmesiyle zaman içinde yumuşayan bu pasta, misafirleriniz için eşsiz bir lezzet sunacaktır.
Medovik, kökeni 19. yüzyıl Rusya’sına dayanan, ince katmanları ve zengin bal aromasıyla öne çıkan geleneksel bir pastadır. Yoğun emeğin ve sabrın ürünü olan bu pasta, her katında bal ve krema lezzetini mükemmel şekilde harmanlar. İşte Medovik pastasının tarifi:
Malzemeler
Hamur İçin:
- 100 gram tereyağı
- 150 gram toz şeker
- 3 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı karbonat
- 2 adet yumurta
- 400 gram un
Krema İçin:
- 500 gram süzme yoğurt veya ekşi krema
- 200 gram krema
- 150 gram pudra şekeri
- 1 çay kaşığı vanilin
Yapılışı
Hamurun Hazırlanması:
Bir tencereye tereyağı, bal ve şekeri koyup kısık ateşte eritin.
Karışım tamamen eriyince karbonatı ekleyin ve köpürmesini bekleyin.
Ocaktan alıp hafif soğuduktan sonra yumurtaları ekleyin ve hızla karıştırın.
Unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru 6 eşit parçaya bölün ve ince yuvarlak katlar halinde açın.
Katmanların Pişirilmesi:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında her bir katmanı 5-7 dakika kadar pişirin.
Katmanları soğumaya bırakın.
Kremanın Hazırlanması:
Süzme yoğurt, krema, pudra şekeri ve vanilini bir kapta çırpın.
Pastanın Birleştirilmesi:
Her katmanın arasına krema sürerek üst üste dizin.
En üst katmanı da krema ile kaplayın.
Pastayı en az 6 saat (tercihen bir gece) buzdolabında dinlendirin.
Servis:
Dinlenen pastayı dilimleyerek servis yapın. Üzerine ceviz veya bal gezdirerek süsleyebilirsiniz
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