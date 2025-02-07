Az malzemeyle büyük lezzet yakalayın: İsveç keki tarifi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:31

Güncelleme: 07.02.2025 - 15:31

İsveç mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Kladdkaka, yoğun çikolata lezzeti ve iç kısmının hafif akışkan yapısıyla adeta bir browniyi andırıyor. İsveç dilinde “kladd” yapışkan, “kaka” ise kek anlamına gelir. Az malzemeyle kolayca hazırlanan bu kek, çay saatlerinize veya özel günlerinize mükemmel bir tat katacaktır. Peki, az malzemeyle büyük lezzet yakalayabileceğiniz bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte, akışkan kıvamıyla enfes İsveç keki tarifi...

İSVEÇ KEKİ TARİFİ

Malzemeler:

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

1 paket vanilin veya 1 çay kaşığı vanilya özütü

1 tutam tuz

İSVEÇ KEKİ YAPILIŞI

Öncelikle fırınınızı 175 dereceye ayarlayın.

Tereyağını bir tencerede kısık ateşte eritin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri beyazlaşana kadar iyice çırpın.

Kakao, un, vanilin ve tuzu ekleyerek spatula yardımıyla karışıma yavaşça yedirin.

Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Kekin içinin hafif akışkan kalması gerektiği için fazla pişirmemeye dikkat edin.

Kek soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!