Ballı soya soslu tavuk kanatları tarifi...

Atıştırmalık sofraların ve akşam yemeklerinin en lezzetli alternatiflerinden biri olan bu tarifte, çıtır tavuk kanatları bal ve soya sosunun muhteşem uyumuyla buluşuyor. Hem pratik hem de restoran tadında!

MALZEMELER

1 kg tavuk kanadı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Sosu İçin:

3 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı sirke (elma veya pirinç sirkesi)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil (opsiyonel)

1 yemek kaşığı susam yağı (yoksa zeytinyağı)

Üzeri İçin:

Kavrulmuş susam

Taze doğranmış yeşil soğan

HAZIRLANIŞI

Kanatları zeytinyağı, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ile harmanlayın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, yağlı kağıt serili tepside yaklaşık 35-40 dakika, arada çevirerek kızarana kadar pişirin.

Bir sos tenceresinde bal, soya sosu, sirke, sarımsak ve zencefili karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika kaynatıp hafif koyulaşmasını sağlayın.

Fırından çıkan sıcak kanatları sosun içine alın ve iyice karıştırarak her tarafına bulaşmasını sağlayın.

Üzerine kavrulmuş susam ve taze soğan serpip sıcak servis edin.