Batı Afrika'nın enfes lezzeti: Jollof Rice tarifi

Jollof Rice, özellikle Nijerya, Gana ve Senegal’de düğünlerden sokak sofralarına kadar geniş bir alanda tüketilen geleneksel bir pilav yemeği. Ana karakterini domates bazlı sos ve aromatik baharatlardan alan tarif, genellikle tavuk ya da etle servis ediliyor. Türkiye’de henüz yaygınlaşmamış olsa da, baharatlı ve yoğun lezzet arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor.
JOLLOF RICE TARİFİ
Malzemeler
Pilav için
- 2 su bardağı baldo veya yasemin pirinci
- 3 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 su bardağı tavuk suyu (veya sıcak su)
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Baharatlar
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Tuz
Servis için
- Izgara tavuk veya et
- Haşlanmış sebzeler
Yapılışı
- Pirinci yıkayıp 20 dakika suda bekletin, ardından süzün.
- Soğan ve sarımsağı ince doğrayıp yağda kavurun.
- Rendelenmiş domates, salça ve doğranmış kırmızı biberi ekleyerek sos kıvamı alana kadar pişirin.
- Baharatları ve tuzu ilave edin.
- Süzülmüş pirinci tencereye ekleyin ve sosla iyice karıştırın.
- Tavuk suyunu ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve karıştırarak servis edin.