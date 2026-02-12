Batı Afrika'nın enfes lezzeti: Jollof Rice tarifi

Jollof Rice, özellikle Nijerya, Gana ve Senegal’de düğünlerden sokak sofralarına kadar geniş bir alanda tüketilen geleneksel bir pilav yemeği. Ana karakterini domates bazlı sos ve aromatik baharatlardan alan tarif, genellikle tavuk ya da etle servis ediliyor. Türkiye’de henüz yaygınlaşmamış olsa da, baharatlı ve yoğun lezzet arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor.

JOLLOF RICE TARİFİ

Malzemeler

Pilav için

2 su bardağı baldo veya yasemin pirinci

3 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 su bardağı tavuk suyu (veya sıcak su)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Baharatlar

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Servis için

Izgara tavuk veya et

Haşlanmış sebzeler

Yapılışı