Batman mutfağının geleneksel kültürü: Piçik tarifi

Kökeninin Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun kadim yerleşimlerine, binlerce yıllık tarım ve yaşam kültürüne dayandığı söylenen piçik, doyurucu bir yemek olmanın yanı sıra aynı zamanda sosyal birlikteliği de simgeliyor.

PİÇİK TARİFİ

Malzemeler (6 kişilik)

Köfteler için

1 su bardağı köftelik ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Bir tutam kuru nane (isteğe bağlı)

Pişirme suyu ve sos için

3-4 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, lezzet katmak için)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Bir tutam pul biber

Tuz

İsteğe bağlı olarak limon suyu ve nar ekşisi

Yapılışı

Köftelerin hazırlanması

İnce bulgur ve irmik derin bir kaba alınarak üzerine sıcak su gezdirilip kapağı kapatılır ve yaklaşık 5 dakika bekletilir.

Şişen bulgurun içine rendelenmiş soğan ile salça, pul biber, karabiber, bir tutam kuru nane ve tuz eklenir.

Tüm malzemeler özdeşleşene kadar iyice yoğurulur. Yaklaşık 10-15 dakika yoğurmak, köftelerin dağılmasını önleyecektir.

Hazırlanan hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparılıp avuç içinde yuvarlayarak köfteler hazırlanır.

Yemeğin pişirilmesi