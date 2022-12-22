Beyaz çay nedir, nasıl demlenir?

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:34

Gençlik iksiri beyaz çay camellia sinensis ismi verilen bir bitkiden üretilir. İçinde antioksidan zengini kateşin maddesini bulundurur. Beyaz çay hassas çaylar arasında yer alır çünkü çok az işleme tabii tutulur. Camelia Siensis isimli çiçek henüz tam olarak olgunlaşmadan toplanır. Olgunlaşmamış tomurcukları demlendiğinde çay olarak tüketilir. Antioksidan kaynağı olarak güçlü bir bitki çayı olduğu için hem bağışıklık sistemine hem de cilt sağlığına iyi gelir. Beyaz çayın, zayıflamadan, stresi önlemeye kadar sağlığa birçok faydası bulunuyor. Son yıllarda adını sıkça duyduğunuz beyaz çay, metabolizma hızını artırıyor, yağ yakılmasına yardımcı oluyor, cildi olumsuz etkilerden koruyor.

İŞTE BEYAZ ÇAYIN 5 ÖNEMLİ FAYDASI

1- Daha hafif bir aromaya sahip

Günde 3 bardak tüketilmesi önerilen beyaz çay, siyah ve yeşil çaya oranla daha hafif bir aromaya sahip olmasıyla da tercih ediliyor.

2- Stresi önler

Beyaz çay, daha az işlemden geçtiği için diğer çaylara oranla daha fazla antioksidan içeriyor. Yapılan araştırmalara göre beyaz çayda bulunan kateşinler, kanserli hücre oluşumunu da önleyerek tümörlerin büyümesini yavaşlatıyor. İçeriğinde bulunan antioksidanlar ayrıca stresi önleyemeye de yardımcı oluyor.

3- Kilo vermeye yardımcı olur

Başka bir araştırmada ise beyaz çayın içerdiği polifenoller ve kafeinin kilo vermeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

4- Cildi güzelleştirir

Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği ile yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynuyor. Aynı zamanda pürüzsüz, yumuşak ve esnek bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

5- Hafızayı güçlendirir

Düzenli olarak tüketilen beyaz çay, beyin ve zihin gelişimini destekler. Hafızayı koruma altına alarak daha dinç kalmanızı sağlıyor.

BEYAZ ÇAY NASIL DEMLENİR?

En iyi sonucu almak için her 200 ml su için en az iki çay kaşığı yaprağın kullanılması gerekir. Suyu kaynattıktan sonra altını kapatın ve birkaç dakika bekletin. Ardından beyaz çay yapraklarını suyun üzerine dökün. Yaklaşık beş dakika sonunda hoş lezzetini suya verecek ve ortaya içimi keyifli bir çay çıkacaktır. Beyaz çay günün her saatinde tüketilebilir. Özellikle akşam yemeği sonrasında tüketilmesi midenizi rahatlatır.