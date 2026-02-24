Beyaz una veda: Sadece 5 dakikada yulaflı tava tostu

Sahurda hamur işi yemeyi seven ama gün içinde ağırlık çökmesinden şikayet edenler için mucizevi bir alternatif! Tost makinesine, ekmeğe veya yoğurmaya gerek kalmadan; yulafın o uzun süre tok tutan lifli yapısıyla hazırlanan şipşak tost tarifi...

MALZEMELER

4 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt (veya süt)

Çay kaşığının ucuyla tuz

İçi için: Dilimlenmiş kaşar peyniri

Tavayı yağlamak için: Çok az zeytinyağı veya tereyağı

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Bir kasede yulaf ezmesini, yumurtayı, yoğurdu ve çok az tuzu bir çatal yardımıyla iyice çırpın. Yulafların hafifçe şişmesi için 1-2 dakika kenarda bekletin.

Krep tavasını veya yapışmaz bir tavayı çok az yağ ile ısıtın. Hazırladığınız yulaflı karışımı tavaya dökün ve kaşığın tersiyle yuvarlak ve ince bir krep gibi yayın.

Alt kısmı kızarıp üstü göz göz olana kadar orta ateşte pişirin. Spatula ile ters çevirin.

Çevirdiğiniz hamurun yarısına dilimlediğiniz peynirleri yerleştirin. Diğer boş yarısını peynirlerin üzerine kapatarak yarım ay şekli (D harfi gibi) verin.

Tostunuzun her iki tarafını da peynirler tamamen eriyip dışı çıtır çıtır olana kadar tavada hafifçe bastırarak kızartın. Dilimleyerek servis yapın.