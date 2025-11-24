Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 12:38:00
Haber Merkezi
Rengiyle iştah açan, 10 dakikada hazırlanan sağlıklı bir meze... Enfes bezelyeli dip sos tarifi!

Bezelyenin canlı rengini ve yumuşak dokusunu öne çıkaran, hem sağlıklı hem de çok pratik bezelyeli dip sos tarifi geliyor. Kahvaltıdan atıştırmalıklara, kızarmış ekmekten sebze çubuklarına kadar her şeye çok yakışıyor... İşte nefes dip sos tarifi!

MALZEMELER

1,5 su bardağı haşlanmış bezelye

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı yoğurt (süzme tercih edilebilir)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahini (opsiyonel ama çok yakışır)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

Karabiber

4-5 dal taze nane veya maydanoz

Üzeri için:

Zeytinyağı

Kırmızı pul biber

Kavrulmuş susam veya ceviz (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Haşlanmış bezelyeleri süzün ve blender kabına alın.

Sarımsak, limon suyu, tahin, yoğurt, zeytinyağı, tuz ve baharatları bezelyelerin üzerine ilave edin.

Tüm malzemeleri blenderdan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Kıvam çok koyu gelirse 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı veya yoğurt ekleyebilirsiniz.

Taze nane veya maydanozu ince ince doğrayıp karışıma spatula yardımıyla karıştırın.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin.

Pul biber ve kavrulmuş susam/ceviz ile süsleyin.

