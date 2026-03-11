Bildiğiniz bütün sarmaları unutun! Göçebe mutfağının gizli hazinesi: İçinde haşhaş, ceviz ve peynir var!

Burdur'un lezzetlerinden sarma aşı, yöre halkının yanı sıra kente gelen ziyaretçiler tarafından da sevilerek tüketiliyor. Burdur'un tarıma dayalı yaşam biçiminin ve kültürünün sofraya yansıması olan sarma aşı, yörenin köklü lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Göçebe ve köy mutfağının ürünü olan, Burdur ve çevresinde yapılan sarma aşının etin az, bulgur ve tahılın bol olduğu dönemlerde ortaya çıktığı düşünülüyor.

Burdur sarma aşının tarifini AA muhabirine anlatan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taş Oda Gastronomi Mutfağı Yöresel Lezzetler Şefi Resmiye İşler, yemeğin harcında yaprak sarmadan farklı olarak haşhaş, ceviz ve peynirin kullanıldığını söyledi.

Sarma aşının kalabalık aileler ve misafirler için hazırlanan bir yemek olduğunu belirten İşler, taze asma yapraklarının haşlanarak yemeğin yanında servis edildiği bilgisini verdi.

Burdur sarma aşı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler

60 gram sıvı yağ

60 gram kaymak

60 gram çekilmiş ceviz

150 gram haşhaş ezmesi

500 gram bulgur

200 gram beyaz peynir

Tuz, karabiber, nane

Taze nane ve maydanoz

1 litre su

Hazırlanışı

1. Sıvı yağ tencereye alınır.

2. Kaymak tencereye eklenerek altın rengini alana kadar kavrulur.

3. Çekilmiş ve kavrulmuş haşhaş ezmesi eklenir.

4. Bulgur eklenerek haşhaş ezmesiyle biraz karıştırılır.

5. Yavaş yavaş sıcak su, ceviz ve baharatlar eklenerek 10-15 dakika beklemeye alınır.

6. Taze yeşillikler de eklenerek asma yaprağıyla servis edilir.