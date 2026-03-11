Bilecik mutfağının şifa dolu asırlık lezzeti: Ekşili kesme çorbası tarifi

Ekşili kesme çorbası, her kaşığında geçmişten gelen alışkanlıkları ve imece kültürünü yansıtıyor. Kışın iç ısıtan bu çorba, dağlardan toplanan ekşi eriklerin kendine özgü aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakıyor.

EKŞİLİ KESME ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler (4-6 kişilik)

1,5 su bardağı yeşil küçük mercimek

1,5 su bardağı makarna (ev yapımı)

5-6 su bardağı et suyu

1 su bardağı dağ eriği ve kızılcık kurusu

1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı nane

2 baş soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

50 gram tereyağı

EKŞİLİ KESME ÇORBASI YAPILIŞI

Mercimekler ayıklanır.

Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ konur. Soğanlar incecik doğranır ve hafif sarartılır.

Mercimek ve et suyu ilave edilerek kaynamaya bırakılır.

Mercimekler pişince makarna eklenir ve 1-2 taşım daha kaynatılır.

Ayrı bir tavada tereyağında dövülmüş sarımsak, salça, karabiber, kimyon ve nane kavrularak çorbanın üzerine sos olarak hazırlanır. (Servis yapılacağı zaman bu sos çorbanın üzerine gezdirilir.)

Dağ eriği ve kızılcık kurusu bir kapta 2 bardak su ile kaynatılarak ekşi hazırlanır, arzu edildiği kadarı çorbaya eklenir.

Sıcak servis edilir.